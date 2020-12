Christer Nygren: Spelet kring den försvunna julskinkan

Han gav henne en lekfull klatch på stjärten. "Ingen jul utan skinkor", log han, och smuttade på en tredje av det han döpt till Dead Russian, vill säga ren vodka.

Hon la från sig kniven på skärbrädan, där hon höll på att tärna ingredienser till sillsalladen, och höjde symboliskt sitt glas med rödvin. Hon påpekade: "Det är den tjugoandra i dag - alltså två dagar kvar till dopp i grytan."

Han skrattade. "Kan vi inte unna oss att tjuvsmaka?"

Hon såg tveksam ut, men erkände: "Ja, vi var ju ovanligt tidiga med att göra i ordning den i år."

Han tyckte: "Sagt och gjort."

Han ryckte upp kylskåpsdörren. Kisade. Och utbrast: "What the fuck...?!"

Hon undrade: "What the fuck what?"

Han andades: "Skinkan."

"Vad är det med den?"

"Den är inte där."

"Klart den är."

"Fan, heller. Kolla själv."

Hon såg förbi hans axel. "Ja. Noll skinka."

Hans blick föll på hunden; en blandras av högst okänt ursprung som de, tre månader tidigare, förbarmat sig över efter att ha läst en radannons med rubriken "Jag söker ny matte/husse" i ST. Jycken, som de döpt till Lycko, satt på hasorna och verkade, med sina svarta olivögon, artigt intresserad av deras även för en fyrbenting uppenbara dilemma.

Husse sa: "Säg inte att Lycko lyckats få upp kylskåpsdörren..."

Matte skrattade till. "Knappast, herr Poirot."

Han stirrade på hunden. Hunden mötte stirrandet, nu med ett slags svårläst pokerblick; tungan lätt framme, som i ett medvetet eller möjligen omedvetet lipande.

Husse slog fast: "Det måste finnas någon onaturlig förklaring till att skinkhelvetet är väck, borta."

Han fortsatte att stirra på jycken. "Det är min tur att ta kvällspromenad med honom. Jag ska hålla ett örnöga på vad han eventuellt kackar ur sig. Minsta spår av ens griljering, och jag kommer att utsätta honom för en medeltida bestraffning."

Hon bröt in med ett skratt. "Jag kan inte hålla mig, längre." Hon gav sambon ett närmast moderligt leende, och fortsatte: "Det är så förbannat underhållande att bevittna hur du, när något inte rimmar med din världsbild, går från noll till hundra snabbare än en värsting-Ferrari."

Han påpekade: "Julskinkan verkar ha visslat i väg snabbare än så."

"Den befinner sig på balkongen", förklarade hon. "Du satt och googlade, och märkte inte att jag - eftersom det är några plusgrader - ställde ut skinkan för att låta den svalna i lugn och ro."

Han stirrade på henne. Så på hunden. Den drog tillbaka överläppen i något som kunde misstolkas som ett försmädligt leende.

Husse höll upp ett finger. "Fetglöm, Lycko, att du får den första skivan."

Matte gick skrattande till balkongen. "Vi tar en provskiva, alla tre."

Christer Nygren

Mejl: christer.nygren@yahoo.se