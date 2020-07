Christer Nygren: Tankar kring ett par kungliga sardinmackor

Ibland, när jag rycker upp locket på en burk Kung Gustaf, slår det mig att jag, ur sardiners synvinkel, öppnat en massgrav. De ligger där, tätt sammanpackade och lika huvudlösa som adelsmän efter den franska revolutionen. Tomatsåsen kan ses som symboliskt blod. Sardinerna torskade i Nordatlanten för att hamna i Polen och sedan - the show must go on - skickas ut på landsomfattande turnéer i små plåtkistor draperade med kungligt sigill.

Ur mänskligt perspektiv ett märkligt öde. Jag kan tänka mig hur snacket går i Nordatlanten:

"Åh, fy fan. Jag hörde att 100 000 till har vikt in gälarna nu, på mindre än ett dygn, i ett väldigt begränsat geografiskt område. Nytt dystert lokalt rekord, sägs det. Det jävliga är att det är svårt att skydda sig, hur försiktig man än försöker vara."

En medfisk konstaterar: "Det är det satans stimbeteendet som tar oss. Vi uppträder alldeles för förutsägbart, rör oss - trots akut läge - slarvigare än vi borde. Det har, som jag ser det, med huvudet att göra."

Den inledande fisken flexar irriterat med gälarna. "På latin kallas vi tydligen Sprattus, sprattus. Gudarna ska veta att - titta dig omkring - det blir färdigsprattlat för allt fler."

Den andra firren gör en besvärad rörelse. "Snacka om lättrökt. Och vi kallar oss skarpsillar. Lagom skarpa, om du frågar mig."

Grisar lär också ha en dystopisk framtidssyn. Jag kan föreställa mig hur en kulting frågar en annan: "Vad vill du bli, när du dör?"

Den andra spädgrisen grymtar eftertänksamt. "Vete fan. Det känns som man har skrämmande lite att säga till om, själv. Ett scenario, som kan få mig att vakna kallsvettig om nätterna, är att fötterna ska bli avhuggna och hamna i en burk med gelé. Det gör ont i vaderna bara jag tänker på det."

Den första kultingen visar tänderna i ett sardoniskt leende. "Hämnden är min, som Mickey Spillane skrev. Du har hört om fladdermössen, viltmarknaderna i Kina. What goes around, comes around. Det är, som jag ser det, en tröst i det allmänna eländet."

Vilket osökt, kära läsare, för oss tillbaka till den mänskliga världen. Jag pillar plasten från en burk Kung Gustaf lättrökta sardiner, lyckas lirka in en fingernagel under dragringen och öppna locket utan att få tomatsås på fler än en knoge - nytt personbästa - i handen som håller burken. Två skivor Pågen skånsk kavring är smörade och beredda. Jag tar en gaffel och mosar omsorgsfullt sardinerna på brödbitarna, noga med att försöka finfördela ryggraderna så att de inte vid inmundigandet knastrar irriterande mellan tänderna.

Jag tar en första tugga. Hur man än vrider på det, dog de små rackarna inte förgäves.

Christer Nygren

Mejl: christer.nygren@yahoo.se.