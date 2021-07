Christer Nygren: Vi har målat in oss i ett satans hörn

Förr, när man skulle inhandla proviant, hade man kontanter med sig. Sedlar, mynt. Enda kortet man hade, förutom möjligen en fem-sex visitkort i bröstfickan eller handväskan, var någon slags id-handling, typ körkort.

Affärsbiträdet knackade tryggt in kundens valda varor i kassaregistret och sköt in lådan och lämnade kvitto. Ingen utomstående kom åt innehållet i kassaapparaten, eftersom butiksinnehavaren antingen bankade eller helt enkelt tog med sig dagens intäkter hem till ett behändigt litet säkerhetsskåp. Om tjuvar nattetid lyckades ta sig in i butiken, möttes de av en tom kassalåda eller möjligen en blygsam summa växelmynt.

I dag, i det allt mer kontantlösa samhället, behöver kunder oroa sig för att butikskedjan man tänkt besöka kan ha drabbats av en cyberattack och inte kan ta mot kortbetalning eller ens cash. Butiksägare, om de är kopplade till en större betalningsoperatör, har av samma skäl anledning att bekymra sig.

För en vecka sedan drabbades Coop över stora delar av landet. Begrunda om en sådan attack skulle ha drabbat Systembolaget inför midsommarhelgen. Panik är enbart förnamnet.

Medborgare har således, uppmuntrade av banker, målat in sig i ett hörn. Det är nog illa att ha dåligt med stålar - men nu kan man ha stålar och lik förbannat inte kunna göra inköp. Åtminstone inte i den butik man ursprungligen tänkt sig.

Snart kan du inte komma in på en betaltoalett utan bank-id.

Hacker-gangsters runt om i världen tjänar enligt rapporter miljarder varje år på att utpressa leverantörer och brukare av it-tjänster genom att spärra verksamheten och kräva seriösa stålar för att släppa spärren.

Du som privatperson kan torska på att din mobiltelefon blir låst och att du måste pynta 4-5 000 spänn för att få den öppnad.

Det vimlar av fällor där ute, i den digitala high tech-världen.

Samtidigt finns det inte minst äldre människor som vare sig har lust eller pengar att investera i dator eller smartphone. De tillhör nu för tiden avfällingar, en slags förlorad generation. Många har varken bank-id eller andra tekniska möjligheter att kunna hantera kontakter med till exempel myndigheter på ett numer vedertaget sätt. I bästa fall får de sitta i en telefonkö i en timme eller längre för att få svar på sina frågor.

Shit, snart måste man ha en app för att få en jävla pizza hemkörd.

Det finns krogar med budskapet "No cash" fasttejpat på entrédörren.

Det går inte att betala kontant på en buss.

Snart kan du tammejävulen inte komma in på en betaltoalett utan bank-id. Det spelar ingen roll hur kiss- eller bajsnödig du är. Dessutom lär det väl registreras att du varit på muggen.

Som Louis Armstrong sjöng:

"What a wonderful world."

Christer Nygren

Mejl: christer.nygren@yahoo.se