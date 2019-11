Christina Thonman blev kär i Ulfs nacke – nu har de varit tillsammans i 18 år: "Otroligt snygg"

Efter 30 år som verksamhetschef för Söråkers Folkets hus är Christina van vid att ha med media att göra.

Men det är ytterst motvilligt hon ställer upp på den här intervjun.

– Jag kan prata hur mycket som helst om vår fina verksamhet på Folkets hus, men jag gillar inte att prata om mig själv, säger hon.

Christina växte själv upp i Söråker.

När Gullfiber lades ner på 80-talet började Christina tillsammans med några kompisar fundera på vad man kunde göra för ungdomarna på orten.

– Via dåvarande kultur- och fritidschefen i Timrå, fick vi hjälp att ansöka hos socialstyrelsen om pengar till ett demokratiprojekt, förklarar Christina.

Ungdomarna involverades i arbetet på Folkets hus, och drev både kaféverksamheten och biografen – och på den vägen har det fortsatt.

– Vi har byggt hela vårt system på att unga leder unga – på det sättet har vi aldrig drabbats av något generationsglapp, säger Christina.

Hon övertalade snabbt sina kompisar Maggan Hammarström och Eva Holmström att börja jobba med henne.

– Tillsammans med de andra som jobbar här, både anställda och volontärer, har vi byggt upp en verksamhet som riktar sig till alla åldrar, säger Christina.

Med gemensamma krafter lyckades de förändra bilden av Söråker – från nedläggningshotat och dysfunktionellt till en plats med ett blomstrande kultur- och nöjesutbud.

– Jag skulle vilja säga att det gränsar till storstadspuls. Och den öppna varma mötesplatsen måste vi vara otroligt rädda om i Timrå. Det största hotet lokalt mot vår verksamhet är jante och tystnadskultur, säger Christina.

Själv närde hon en dröm om att bli journalist. Hon gick en kurs i informationsteknik på dåvarande Mitthögskolan, men lyckades inte komma in på Journalisthögskolan.

I stället blev hon verksamhetschef på Söråkers Folkets hus.

– Jag vet inte hur många jobberbjudanden jag tackat nej till, men det är bara för att jag är så otroligt självisk – jag älskar verkligen mitt jobb. Jag har alltid känt att det är i folkrörelsen som den verkliga möjligheten till förändring finns – mer konkret än i politiken.

1988 föddes hennes son Martin.

– Han var en väldigt fin, liten kille, men han föddes med en hjärnskada och var multihandikappad, berättar Christina.

Läkarna lyckades aldrig hitta någon orsak till Martins sjukdom.

– Och till slut orkade vi inte med några fler utredningar – i stället försökte vi leva ett så normalt liv som möjligt. Martin var med mig på jobbet, och jag hade ett fantastiskt stöd av ungdomarna som var helt underbara med honom.

Martin hade svåra krampanfall och Christina tillbringade mycket tid på sjukhuset.

– Jag levde med vissheten att Martin skulle få ett kort liv, och vi gav verkligen järnet för att det skulle bli så rikt som möjligt.

Hennes son hann fylla tio år innan han dog 1999.

– Jag hade nog satt mitt eget liv på sparlåga långt dessförinnan, säger Christina.

Kompisarna Maggan och Eva uppmanade henne att hon måste börja tänka på sig själv och öppna upp för att träffa någon.

Men det dröjde två år innan hon plötsligt fick syn på den snygga nacken på torget.

– När jag sade till Maggan att det stod en potentiell man framför oss, sade hon: "Du vågar lätt inte gå fram till honom", berättar Christina.

Men efter att under många år ha levt med fasan att förlora sitt barn fanns det ingenting som skrämde Christina längre.

– Jag gick fram och knackade honom på axeln och sade att han hade en snygg nacke. Först blev han chockad, men sedan kom han efter mig och vi började prata.

Och på den vägen är det.

Ett par dagar senare var de ett par och ganska omgående flyttade hon ihop med Ulf Thonman – som nacken tillhörde.

2002 gifte de sig i Birgittakyrkan.

– Vi hade ju fått berätta för prästen hur vi hade träffats, och mitt under akten klev prästen plötsligt ner och ställde sig bakom oss. Sen sade han: "Ja, det var en helt okej nacke", berättar Christina.

I januari 2013 hörde Mando Diao av sig och undrade om Söråkers Folkets hus var intresserade av att de skulle spela där i samband med sin folkparksturné "Infruset".

– Det enda kruxet var att vi ju inte var någon folkpark. Det var snöstorm och 30 grader kallt när vi började fundera på var vi skulle kunna bygga en folkpark för en dag, berättar Christina.

Någon föreslog att man kanske kunde hålla till på den 77 000 kvadratmeter stora gräsytan i Fagervik.

Christina fick tag i PG Nordin, fastighetschef på kultur- och fritidsförvaltningen, och frågade om de kunde få använda gräsytan.

Han svarade: "Det är klart att ni får det", och det blev starten för den populära festivalen Folkan Waterfront.

Och när First Aid Kit uppträdde 2017, kom besökare från alla världsdelar.

– Vår målsättning är att ge människor en upplevelse – de ska känna sig lyckliga när de går hem. Och det tror jag att vi har uppnått, säger Christina.

Om Christina:

Namn: Christina Thonman.

Fyller: 60 år den 17 november.

Bor: I hus i Petersvik.

Gör: Verksamhetschef på Söråkers Folkets hus.

Familj: Maken Ulf och bonussonen Viktor.

Intressen: Musik, film och böcker.

Om att fylla 60: "Ingen stor grej."

Firar: På annan ort med maken Ulf.

Favoritmat: "Jag äter det som serveras, men jag gillar pannkaka och tycker jättemycket om sushi."

Favoritdryck: "Kaffe, men jag tar gärna ett glas gott, tungt rödvin."

Läser: "Jättemycket – jag älskar att köpa böcker och sedan plöjer jag igenom dem när jag har tid. Just nu läser jag 'Ett litet liv' av Hanya Yanagihara."

Varvar ner: "Framför SVT Play på nätterna."

Lyssnar på: "Just nu har jag snöat in på countrygruppen 'The Highwomen', men annars är Nick Cave favoriten."

Favoritresmål: Brasilien.

Ser på tv: "SVT Play – jag hatar reklamteve."

Dold talang: "Jag är bra på trädgårdsarbete."

Mest stolt över: "Vårt arbete med Söråkers Folkets hus."

Devis: "En verklig folkrörelse är när det uppstår en rörelse i människors hjärtan."