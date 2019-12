Cirkus Elvira levererar ny varm och rolig glitterbomb till Sundsvalls barnfamiljer – i år med kramvänlig rymling som extra krydda

Fem år i rad har Cirkus Elvira pålitligt levererat nya vackra, snälla och mer eller mindre dramatiska och/eller tokroliga julcirkuspjäser till Sundsvalls barnfamiljer. I årets, Cirkus Svea och rymlingen, är inte handlingen lika framträdande. Mer dominerar lek, skoj och konster. En vimsig men munter ensemble förbereder sin stora föreställning, och än mer förvirrat blir det när en utomstående person dimper in och gör hyss. Men rymlingen visar sig vara snäll och hans högsta önskan är att få vara med, fast han varken kan dansa på lina eller hänga i trapets. Som tur är behöver cirkusen också andra talanger - till exempel ordet och sången.

Allt leds av levnadskonstnären Daff-Daff, han som alltid med jämnmod och glatt humör tar sig an livets många förtretligheter. Till exempel kan det vara omständligt bara att räkna in truppen, och den listiga publiken får förstås ligga steget före. Men Daff-Daff är lurig; i sina trollkonster har han alltid trumf på hand också när publiken tror att den har genomskådat honom. I år får han sällskap av en annan antihjälte, rymlingen Laban (Jimmy Mattsson), hjärtknipande, kramvänlig och med både sångröst och utstrålning. Han kan nog vara en konkurrent till Daff-Daff om titeln Barnens Favorit.

En färg- och glitterboost som man gott kan unna sig och sina barn i gråvintermörkret.

Här blir till slut också en riktig cirkusföreställning med individuella nummer. Jag gillar särskilt Carina Klingsell i den kinesiska pålen – högt uppe under tak bygger hon olika former av kropp och påle, klättrar med huvudet neråt och släpper ner sig som en spindel i en tråd. Alice Zackrissons fartfyllda framfart i barren är också ett fräscht inslag. Ronja Breuk går på lina i stilettklackar, vita tvillingar bjuder ringkonster och Love Dahlin jonglering. Och mängdverkan av alla artister samtidigt höjer sagofaktorn än mer.

Med Kerstin Blomquists glada musik i klassisk cirkusstil och Ann Jerbos/Linda Sundins fantastiska kostym, som är en stor del av nöjet, blir det som en explosiv, rörlig bilderbok där illustratören har gått all in. En färg- och glitterboost som man gott kan unna sig och sina barn i gråvintermörkret. För att få vistas en stund i en värld som är just så snäll och enkel som den riktiga världen borde vara. Där det räcker med att göra så gott man kan. I arbetskläder som det bara inte går att ha dåligt självförtroende i.

Cirkus Elvira: Cirkus Svea och rymlingen

Regi/manus: Ann och Thomas Jerbo

Scenografi/kostym. Ann Jerbo

Musik: Kerstin Blomquist

Mask: Birgitta Rasmusson

Sömnad: Linda Sundin

Ljus/ljus/teknik: AA Event

På scenen: Thomas Jerbo, Carina Klingsell, Ronja Breuk, Love Dahlin, Miranda Hedman, Josefin Lindevall, Alice Zackrisson och Jimmy Mattsson

Konsertteatern, Sundsvall

Spelas: 27 december 2019 - 12 januari 2020