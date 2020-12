Corina är en riktig globetrotter – har valt bort barn: "Ett beslut vi har tagit tillsammans"

Corina Dahlqvist har rötterna i fiskeläget Barsta i Nordingrå i Höga kusten. När hennes pappa var i Polen i mitten av 1970-talet, för att bygga upp en pappersfabrik träffade han Corinas mamma och blev kär.

– Några år senare flyttade mamma till Nordingrå. Hela pappas släkt bodde där, det var farbröder, farmor och farfar och flera kusiner. Vi hade roligt och jag minns barndomen som en härlig tid, säger Corina.

Intresset för att resa och se världen har hon i blodet, som barn reste Corina med sina föräldrar till platser världen över och nyfikenheten för människor, kulturer och historia har hon kvar.

– Eftersom pappa reste mycket i jobbet och vi hade släktingar i Polen och Tyskland, fick jag perspektiv på hur andra kan ha det. Jag har fått uppleva så mycket med mina föräldrar, för mig är det självklart att man ska acceptera varandra och respektera olika kulturer, säger hon.

För drygt 20 år sedan flyttade Corina till Sundsvall för att plugga ekonomi på dåvarande Mitthögskolan. Genom åren har hon jobbat på Casino Cosmopol, SCA och på några av hotellen i Sundsvall.

– Det känns ledsamt att kasinot läggs ner, jag var där i sju år. Det var en viktig tid i livet när jag utvecklades mycket, säger Corina.

Sedan fyra år jobbar hon med likvidationer och ekonomi på företaget Bolagsrätt.

– Det är ett bolag som växer och det är kul att vara en del av det, säger hon.

För flera år sedan mötte Corina den stora kärleken i Timråkillen Anders Åsén. De bor tillsammans i en bostadsrätt i Ortviken. På nyårsafton fyller hon 40 år – och någon kris finns inte i sikte. Corina och Anders har aktivt valt att inte ha några egna barn, något som stundtals provocerar omgivningen.

– Det är ett beslut vi har tagit tillsammans, vi har fina barn i vår närhet som vi ger en massa kärlek. För några år sedan var det fler som undrade och tyckte att det var konstig, min känsla är att det har blivit mer accepterat i samhället, säger Corina.

Föräldrarnas stöd i hennes livsval betyder mycket för henne.

– Jag har inga syskon och de har alltid stöttat mig, i framgångar och motgångar. Nu bor vi nära varandra och det är skönt att kunna hjälpa dem med praktiska saker, säger hon.

Passionen för att resa delar hon med sin sambo. Vanligtvis försöker de komma iväg på två långresor varje år. Till födelsedagen var en 40-årsresa till Karibien inbokad, men den skjuts på framtiden. Istället väntar lugnt firande, på avstånd, tillsammans med hennes föräldrar.

– Världen finns kvar, så ser jag på det. Pandemin har fått mig att uppskatta det jag har, de enkla små sakerna som att ha ett jobb, mat på bordet och tak över huvudet.

Corina minns tillbaka på födelsedagar som har firats under raketfyllda himlar i storstäder som Sydney och New York.

– De stora högtiderna har verkligen varit stora i mitt liv, speciellt i Tyskland och Polen med mammas släkt, säger hon och ler.

Paret har ett nära umgänge med sina respektive föräldrar, även om coronan gör att de får vara kreativa för att kunna ses. Träningen är en viktig pusselbit för Corinas välmående och på vintern åker hon gärna längdskidor på Södra berget.

– Jag har nyligen börjat rida på islandshästar också, det är fantastiskt roligt och ger så mycket energi. Många säger att jag är en glad och positiv person som ger mycket av mig själv. Då måste jag också se till att själv hämta energi någonstans, säger Corina.

Hur känns det att fylla 40 år?

– Det känns bra, jag flyttar till en ny box, "40 år och uppåt". Jag har åstadkommit rätt så mycket, nu väntar nya utmaningar i den boxen, säger Corina.

Hur hanterar du pandemin?

– Visst kryper det i kroppen men det gäller att hitta verktyg för att må bra. Jag tränar och umgås med de få jag kan och nyckelordet är att anpassa sig. Vad det nya normala blir vet ju ingen. Det kommer nog att dröja ett tag och jag väljer att göra det bästa av det jag kan så länge, säger Corina.

Om Corina:

Namn: Corina Dahlqvist

Fyller: 40 år på nyårsafton.

Bor: Bostadsrätt i Ortviken.

Familj: Sambon Anders.

Äter helst: Mammas plankstek eller mammas polska mat och svärmors torsk med äggsås!

Dricker: Vatten och nyttiga smoothies, men jag unnar mig en gin och tonic ibland och en cognac eller whiskey.

Intresse: Att träna och vara ute i naturen.

Det bästa med Sundsvall: Sundsvall är en lagom stor stad, den är familjär har mycket kultur och historia och det finns en gemenskap.

Motto: "Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift".

Firar: Det blir ett stillsamt firande anpassat efter restriktionerna.