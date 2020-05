Corona hotade Margaretas favoritintresse – "take away" löser problemet: "Betyder jättemycket"

Margareta Kjeller står redo, i handen har hon pappkassen med utlästa böcker, dem hon fick hemkörda till villan i Nedansjö för en månad sedan. Det är en service som Sundsvalls stadsbibliotek lanserade för riskgrupper och personer över 70 år i samband med de nya restriktionerna från Folkhälsomyndigheten.

– Jag är ofta på biblioteket i Matfors men i och med coronapandemin vågade jag inte gå dit. Det låg tre böcker där och väntade på mig, till slut ringde bibliotekarien och berättade om Take away-tjänsten och jag gick genast in på internet och bokade, säger Margareta Kjeller.

Någon vecka senare kom böckerna med en chaufför från Kommuntransport.

– Det här rekommenderar jag verkligen för de som är i riskgruppen och nu när man har mycket tid. Klart att jag har saker att göra men det är inte som förr, jag hoppas att det går över snart, det här, säger Margareta Kjeller.

Den här leveransen kom med chauffören Susanna Bergfors som i vanliga fall skjutsar människor med särskilda behov till och från jobb och skola. På grund av smittorisker är många av de dagliga verksamheterna stängda och därför finns tid över för chaufförerna hos Kommuntransport att hjälpa till med utkörning av böcker.

– Det här är jättekul, det skiljer sig från mitt vanliga jobb och det är roligt att få träffa människor i ett annat sammanhang. Alla blir så glada när man kommer med böckerna och trots att mötet är väldigt kort så ger det mycket, säger Susanna Bergfors.

När hon har sagt hej då och kör mot Sundsvall igen tar Margareta Kjeller nyfiket upp böckerna ur kassen.

– Åh, vad många, utbrister hon och ser lycklig ut när hon har gått igenom högen och har konstaterat att alla åtta titlar är nya för henne.

Ålevangeliet av Patrik Svensson är den bok hon ska sätta tänderna i först.

– Ja, jag tycker om att läsa nya böcker och hänga med i topplistorna och vara med i diskussionerna. Jag försöker åtminstone läsa en av nobelpristagarna, och den här har vunnit Augustpriset, säger hon.

Under det mörka halvåret läser Margareta två böcker i veckan, men sommartid kan det bli någon färre eftersom det finns mer att göra.

– Vissa böcker är sådana som man inte vill släppa. Då kan det bli sent eftersom jag oftast läser en stund innan jag ska somna.

Har du något boktips?

– Ja, jag tycker att Karin Smirnoffs trilogi är bra. De heter Jag for ner till bror och Vi for upp med mor, och jag ser fram emot att läsa den tredje, Sen for jag hem. Författaren har ett spännande sätt att skriva på och det föll jag för.

Vad tycker du om det här med utkörning av böcker?

– Det här betyder jättemycket för mig, det skulle bli väldigt långsamt för mig annars.

► Fakta om Take away:

En tjänst som Sundsvalls stadsbibliotek lanserade kring påsk för alla som är 70 år och äldre och de som tillhör riskgruppen i coronatider.

I skrivande stund har 110 låntagare registrerat sig och Take away-utlåning av böcker tar inget sommaruppehåll.

– Vi ser att läsandet ökar och det känns meningsfullt att hjälpa till, det här kan vi – ge bra böcker till folk, säger bibliotekarien Birgitta Ingebrandt.