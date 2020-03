Corona slår hårt mot kulturarbetare – Teater Soja tappade hela vårturnén: "En dag var plötsligt hela vårinkomsten borta"

Inom scenkonsten arbetar de flesta som frilansare. I en enkät som Teaterförbundet nyligen gjorde bland 2500 medlemmar framkom att många i ett slag nu står utan inkomst och skyddsnät. Värst utsatta är egenföretagarna, där 65 procent uppger att de har förlorat framtida arbete eller uppdrag, och ytterligare 30% att de förväntar sig att göra det.

Teater Soja är inte organiserat som ett företag utan som en ideell förening, vilket förr var nödvändigt för att kunna söka medel för verksamheten från kommuner och regioner. Men i mångt om mycket fungerar gruppen som ett företag med bland annat arbetsgivaransvar.

Chocken när botten plötsligt gick ur hela vårens verksamhet var stor. Vårens turné med barnpjäsen "Okända djur och magiska vatten", som bland annat skulle ha spelats i Sundsvall, Timrå och Härjedalen, ställdes in i ett slag, från offentliga arrangörer såväl som skolor.

– Från en dag till en annan var hela vårturnén bortblåst och hela vårinkomsten, säger Sofia Andersson.

Hon konstaterar att det uppstod en masseffekt. Skolorna är öppna men råddes att inte ta emot besök och inte göra utflykter, och ville inte samla ihop flera klasser vilket ofta görs till teaterföreställningar även om Teater Soja inte spelar för fler än 60 personer åt gången.

– För oss är det en känslomässig berg- och dalbana. Vi har vänt oss till flera olika instanser och vet i nuläget inte hur vi rider ut det här. Vi får sy ihop vårt eget krispaket, säger Sofia Andersson.

Strategin i nuläget är att försöka tidigarelägga uppdrag som innebär manusförfattande och inte skådespeleri. I skrivande stund verkar det lösa sig så att ett uppdrag från Sundsvalls museum, som var tänkt att genomföras till hösten, kan bli av, men mer behövs för att klara situationen.

Att spela teater via nätet är inget alternativ för Teater Soja.

– Hela sättet vi gör teater på bygger på levande upplevelse och kommunikation i rummet, säger Sofia Andersson.

Hon och producenten Malin Berglund konstaterar att inte bara skådespelare och musiker på scenen drabbas. Ljud- och ljustekniker, producenter, arrangörer, lokalägare med flera gör också stora förluster, och för vissa väntar konkurs.

– Det är också svårt att sälja in föreställningar för hösten. Dels finns en osäkerhet om coronaläget, dels har arrangörer redan fullt av föreställningar som flyttats fram från i vår, så det blir en dominoeffekt. Och det tar även mycket arbetstid från både arrangörer och oss producenter att ställa in sådant vi jobbat hårt för att boka in, säger Malin Berglund.

Kulturministern har utlovat stöd med 500 miljoner till kulturarbetare, men det är inte exakt bestämt hur de pengarna ska användas.

– Troligen går de i första hand till företagare och dem som inte ens får a-kassa. Det kan vi i all fall få, säger Sofia Andersson.

En nödlösning är, även för Teater Soja, att permittera. Men i första hand hoppas gruppen att kunna tidigarelägga manusuppdrag.

– På så vis borde vi klara april och en bit in i maj, och det skulle kännas bra att trycka andra åtgärder framåt, säger Sofia Andersson.

En sak att vara glad åt är ändå, menar Sofia Andersson och Malin Berglund, att kulturen nu förstärks på nätet i stället. Förhoppningsvis blir också saknaden efter levande kultur stor.

– Det är nu alla upptäcker hur mycket vi behöver den, säger Sofia Andersson.