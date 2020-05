Coronaeffekt i Indal och Liden – här handlar fler på hemmaplan: "Jättebra att man gynnar det lokala"

■■ Följ Goda Nyheter på Facebook

I den pågående pandemin har ST rapporterat om högtryck för större livsmedelsbutiker i Birsta samtidigt som kundtapp skett inne i Stenstan.

På landsbygden märks också skillnad till följd av det nya viruset. Viktoria Melin Furberg, ägare till Tempobutiken i Indal, talar om betydligt fler kunder – och för att möta behovet har extrapersonal fått tagits in.

– Sedan början av mars kan vi se att många vill handla på hemmaplan. Här fyller vi som har butiker på landsbygden en viktig funktion, säger hon.

Lotta Jansson Norberg, ägare till Tempo i Liden, upplever samma utveckling:

– Köpmönstret har ändrats sista tiden. Kunderna handlar inte bara för dagen som man ofta annars har gjort utan det är mycket mer basvaror nu. Vi märker i mycket större utsträckning än tidigare att många handlar åt vänner, grannar och släktingar. Här bor mycket äldre människor och det finns en hjälpsam anda.

I Indal möter ST två motionärer – ingen av dem gör längre matinköp på egen hand.

– Min dotter handlar åt mig. Jag vill inte själv gå på affärer på grund av smittan, säger Ingeborg Bodeby, 95.

Rut Bergkvist, 85, fyller i:

– Samma här, jäntan handlar åt mig. Och jag håller mig mer för mig själv.

Indalsbon Gun Viklund, 82, uppger att det nya viruset inte har påverkat det egna köpbeteendet.

– Jag kommer ingenstans. Jag får lov att handla här, säger hon och brister ut i skratt.

– Nej, det är likadant. Det är bara någon enstaka gång jag far iväg för att handla.

Det är jättebra att man gynnar det lokala

Bernt Erik Strömberg, 68, beskriver sig själv som en trogen kund. Han välkomnar ST:s uppgifter om att handlare i området just nu ser en tillströmning av kunder.

– Det är jättebra att man gynnar det lokala, säger han.

Handlar du mer lokalt nu?

– Nej, jag handlar det mesta här ändå.

Till skillnad från orternas matbutiker upplever Pizzeria Indal inget uppsving i coronavirusets spår. Anledningen, enligt pizzabagaren och ägaren Hawry Muhamad, är den avstannade turismen.

– Det finns inga turister. Det var mycket turister med husvagnar och husbilar den här tiden förra året. Men jag känner ett stöd hos lokalbefolkningen som handlar hos mig för att vi ska finnas kvar, säger han.

FLER GODA NYHETER

Under coronakrisen drabbas många i samhället på många olika sätt. I Sundsvalls Tidnings rapportering berättar vi om både det som kan upplevas som tungt och jobbigt, men även det som är fint och roligt. Så även under den pågående krisen. Nu sätter vi vår "Goda nyheter"-stämpel på några av våra artiklar under veckan för att lyfta fram positivt innehåll lite extra när nyhetsflödet av mer allvarlig rapportering är stort.