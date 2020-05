Coronakrisen ställer in kommunfullmäktiges möte i Timrå: "Kan skjutas på framtiden"

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska beslutsfattande instans. Där tar politikerna beslut om hur och vad som ska ske i kommunen. I Timrå var det nio sammanträden planerade under 2020. Det i januari ställdes in på grund av nya regler kring hanteringen av budgeten. Måndagens möte ställs in på andra grunder.

– Det är inga ärenden som inte kan skjutas på framtiden och tas upp på nästa möte, säger Jan-Christer Jonsson, kommunfullmäktiges ordförande.

På grund av coronakrisen är deltagarantalet i Timrå kommunfullmäktige halverat. Så har det varit under mötena i mars och april, nu ställs majmötet in och beslut om hur junimötet ska hållas fattas i närtid.

– Under coronan vill vi inte träffas i onödan och nu är förslaget att vi ska halvera deltagarantalet under mötet i juni också. Hittills har vi tagit beslut inför varje möte och tanken är att vi ska fatta beslut om nästa möte i slutet maj eller i början av juni, säger Jan-Christer Jonsson.

Är det inte en fara för demokratin att ställa in möten i högsta politiska instans?

– Jo, det är inte bra. Men i de här tiderna tycker jag att det är rätt att ställa in om man inte har några speciella ärenden.

Vad tjänar ni i pengar på att ställa in mötet?

– Vad jag har hört så kostar det cirka 60 000 kronor. Det är klart att det är mycket pengar men det är inte det som varit argumentet till att ställa in, säger Jan-Christer Jonsson.

Det är kommunfullmäktiges ordförande som i samråd med vice ordförandena kan fatta beslut om att ställa in ett möte. Det har nu skett och Jan-Christer Jonsson menar att samtliga var eniga när beslutet fattades. Han får medhåll av Björn Hellquist (L), kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande.

– Ja, med tanke på att de ärenden som var aktuella gick att skjuta på så var det ett bra beslut. Vi ska inte ha några sammanträden i dessa tider om det inte absolut behövs, säger han.

Nästa möte i kommunfullmäktige är planerat att hållas den 15 juni. Det kommer även att hållas ett extrainsatt möte den 31 augusti. Då ska bland annat budgetdirektiven behandlas.

– Vi hoppas på att det ska kunna gå att hålla det mötet med samtliga ledamöter på plats. Men vi får se, för man vet ju inte hur det ser ut med coronan, säger Jan-Christer Jonsson.