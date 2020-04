Coronakrisen stoppar firandet för studenter: "Vi kommer att göra något så bra som möjligt"

Klivet ut i vuxenvärlden blir inte som det brukar för avgångseleverna från gymnasiet i Timrå. Coronapandemin gör att de som tar studenten kommer att få ha sitt studentfika i skolan, klass för klass, men inga föräldrar eller annan släkt och vänner kan vara med.

– Det är mentorer och skolledning som kommer att vara med och vi kommer att sprida ut klasserna över hela dagen. Det blir definitivt en annorlunda student men vi hoppas att det ska bli något minnesvärt och glädjefyllt utav det, säger Susanne Wåger, rektor nationella programmen på Timrå gymnasium.

Många av eleverna är naturligtvis ledsna

Sammanlagt är det åtta klasser med ungefär 100 elever som tar studenten i Timrå i år. Skolledningen har haft kontinuerliga möten med studentkommittén sedan dess att Folkhälsomyndigheternas restriktioner gjorde att man tvingades stänga gymnasieskolan. Nu har de sista mötet hållits och beslutet om det minimala studentfirandet tas emot olika bland eleverna.

– Det mottogs både bra och dåligt. Många av eleverna är naturligtvis ledsna och det finns en stor besvikelse över att deras student inte blir som alla andras. Medan andra tycker att det är bra att vi kan genomföra något som läget ser ut nu, säger Susanne Wåger.

Grunden till hur studentfirandet i Timrå går till ligger i ett gemensamt beslut som man fattat på länsnivå. Roger Åström, biträdande förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen, har varit med under de dialoger som avslutades i början av veckan. Han beskriver i stort arbetet i tre steg.

– Vi har dels haft kontakt med Sundsvalls gymnasium och friskolorna i Sundsvall. Det andra är att vi gymnasiechefsgruppen i Västernorrland har pratat ihop oss. Utöver det har jag, Kramfors och Sundsvall varit i kontakt med i olika nätverk när det gäller Sveriges kommuner och regioner. Där har vi diskuterat med gymnasiechefer i bland annat Stockholm för att hitta en gemensam linje, säger Roger Åström.

Ett arbetet som Åström beskriver som noggrant för att kunna följa de riktlinjer finns och även svårgenomfört.

– Eftersom vi är många inblandade är det svåraste att hitta en linje som passar alla, Det är också svårt att hitta ett gemensamt förhållningssätt för alla gymnasieskolor i hela Västernorrland, oavsett vilken huvudman det är. Det har gått bra men det är ett komplicerat arbete.

Föräldrar samt nära och kära är inte med på plats men de kommer ändå att kunna ta del av barn, syskons eller barnbarns student.

– Vi kommer att filma hela studenten och sedan kommer det att mixas ihop under eftermiddagen så att man kan se det via webben under kvällen, säger Susanne Wåger.

Trots att det kommer att bli ett mycket annorlunda firande utan samling i grytan och många andra "studentspektakel" kommer studenten att genomföras.

– Vi kommer att förhålla oss till ramarna och vi kommer att göra något så bra som möjligt under rådande omständigheter, säger Susanne Wåger.

Studentexamen firas på Timrå gymnasium torsdagen den 11 juni.