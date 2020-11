Coronatester slår i taket – nu söks extern hjälp: "Just nu är det väldigt ansträngt"

Under hela sommaren analyserades kring 2 000 coronatester per vecka i Västernorrland för att under hösten öka till ungefär 3 000.

Därefter kom en kraftig ökning vecka 45 när det analyserades 3 900 coronatester i länet, vilket var den då högsta siffran någonsin.

Och för vecka 46 slogs ett nytt rekord med 5 883 coronatester. Av de här analyserna utfördes ungefär hälften i länet och resten var självtester som skickades för analys till Stockholm.

– Det var i och för sig bra att vi kunde få till så många tester, men laboratoriet här gick över sin egentliga kapacitet. De kan inte hålla på så här hur länge som helst. Personalen räcker inte till, säger Hans Boman.

Därför försöker regionen nu få avlastning genom ett avtal med ett externt laboratorium.

Så ni har slagit i taket?

– Ja, vi är absolut i taket. Det är också ansträngt med egenprovtagningen, säger Hans Boman.

Regionen har även meddelat att de senaste två veckorna har 799 självtester beställts ut som inte lämnats tillbaka för analys. Eftersom det för närvarande finns en stor efterfrågan på självtester kan det innebära att personer som behöver göra tester blir utan.

– Man ska inte testa sig om man inte har symtom, som någon slags riskkontroll. Sen bör man vänta ett dygn innan man tar provet. Får man symtomen dag ett så ska man vänta och se att symtomen är kvar dygn två. Man ska inte ha för bråttom att beställa prover, säger Hans Boman.

Det höga trycket för självtester gör även att regionen infört en tillfällig begränsning där man bara en gång i månaden kan boka ett självtest för covid-19. Och anledningen är att vissa personer missbrukat testningen. Om man under dessa 30 dagar har symtom som tyder på covid-19 ska man i stället kontakta sin hälsocentral och boka tid för provtagning.

– Huvudregeln är att egentligen räcker det att om man har symtom så är man hemma tills det har gått sju dagar plus att man ska vara symtomfri i två dagar. Man måste egentligen inte ta något prov. Man kan hoppa över det, särskilt när resurserna inte räcker till.

Nu vänder vi oss utomlands för att kanske skicka prover och vi får se var vi hamnar

Börjar vi komma till ett läge där vi ibland tvingas välja bort det här "kvittot" på att vi är sjuka?

– Jo, absolut. Det jobbas på att utöka testkapaciteten och det gäller inte bara Västernorrland utan hela Sverige. Vi har inte kapacitet längre att testa alla som vi skulle vilja, utan nu vänder vi oss utomlands för att kanske skicka prover och vi får se var vi hamnar. Just nu är det väldigt ansträngt, säger Hans Boman.