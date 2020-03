Cupäventyret slut för Giffarna – Hammarby bättre på allt när de säkrade gruppsegern

Redan inför matchen var det klart att GIF Sundsvall inte kunde gå vidare till kvartsfinal från Svenska cupens gruppspel. I stället stod det mellan de två allsvenska lagen Hammarby och Varberg, där fördelen klart låg på Hammarbys sida.

Ett Hammarby som hemma på Tele2 Arena visserligen hade förtvivlat svårt att komma till de där riktigt heta lägena inledningsvis mot ett välorganiserat GIF-försvar, men som samtidigt hade ett kompakt bollövertag. Innan matchen pratade flera i GIF-lägret om vikten att hålla stånd den första kvarten, mot en förmodad Hammarby-anstormning. Något Giffarna också lyckades med.

Hammarby skapade ett antal ströchanser mot ett samlat och välorganiserat GIF-försvar. Hemmalaget radade upp hörnor på löpande band och flera hammarbyare försökte men gick inte avsluten utanför så stod GIF-målvakten Andreas Andersson i vägen eller så kom det en GIF-tå emellan.

Gästande Sundsvall lyckades gå till pausvila med 0–0 på resultattavlan men sedan var det roliga slut för gästerna och divisionsskillnaden lagen emellan tog ut sin rätt. Hammarby var bättre på allt.

Knappt hade domare Martin Strömbergsson hunnit vissla igång andra halvlek förrän Alexander Kacaniklic hittade Aron Johansson inne i straffområdet som kunde nicka in 1–0.

Bara tio minuter senare var det dags igen, när Darijan Bojanic rullade in 2–0 efter en väggspelning med Jeppe Andersen.

3–0 sköt Alexander Kacaniklic i 73:e minuten sedan han tagit ner en utboxning från GIF-målvakten Andreas Andersson, måttat och prickskjutit in bollen.

Slutresultatet 4–0 fastställde Muamer Tankovic med bara tre minuter kvar av ordinarie tid.

För Giffarnas vidkommande är därmed Svenska cupen över för den här säsongen. För Hammarbys del väntar däremot ett kvartsfinalspel som lottas i morgon kväll där de åtta gruppsegrarna deltar.

Matchen

Hammarby IF–GIF Sundsvall 4–0 (0–0)

Mål: 1–0 (46) Johansson, 2–0 (56) Bojanic, 3–0 (73) Kacaniklic, 4–0 (87) Tankovic.

Domare: Martin Strömbergsson.

Publik: 14 350

Så spelade GIF

Startelvan: Andreas Andersson – Johan Andersson, Albin Ekström, Anton Eriksson, Dennis Olsson (ut, 80) – Juanjo Ciércoles, Tobias Eriksson (K) (ut, 69) – Albin Palmlöv (ut, 82), Paya Pichkah, Pontus Silfwer – Pontus Engblom.

Bänken: Lloyd Saxton (mv), Marc Mas Costa (in, 80), Jesper Carström (in, 69), Teodor Stenshagen, Ludvik Nåvik (in, 82), Hamse Nuur.

Nästa match

Lördag 14 mars, 15.00: GIF Sundsvall–Umeå FC.