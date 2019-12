Då och nu: Efter många års planer – nu står Sundsvalls nya radhusområde klart

Då: HSB köpte marken i Lappstan, Skönsmon, 2015 och hade planer på att bygga mellan 30-40 kedjehus. Men det blev aldrig något bygge i området som skulle heta Solgläntan. I april 2015 stod det klart att HSB sålt markområdet till Myresjöhus. "Om det funnits fler lediga tomter i Sundsvall hade vi kunna bygga betydligt fler bostäd­er där", sa Håkan Hedman, distriktschef på Myresjöhus.

Nu: Det nya bostadsområdet i Lappstan har byggts i två etapper. 17 radhus och ett parhus står parallellt med Kyrkbergsgatan och var klara för inflyttning redan under 2017. Den andra etappen med bostadsrätter påbörjades under 2018 och här har inflyttning skett under hösten. De 20 bostadsrätterna är 54, 63 och 84 kvadratmeter stora.