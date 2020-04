Då och nu: Från boll till barn – ett äventyr tog Shannon till Sundsvall och här blev hon kvar

Det är påsk och året är 2020. Det är en tid vi alltid lär förknippa med ett ord på sex bokstäver; corona.

Ingen begrep hur det skulle påverka hela världen för några månader sedan.

Och när Shannon Daly lämnade USA för Umeå 2008 hade hon inte en susning om vad som väntade. Att äventyret och kärleken skulle ta henne till slutstationen Sundsvall.

Här blev hon kvar. Hon som kommer från South "mitt i ingenstans" Dakota landade mitt i Sverige.

Basketen har gett mig allt.

Det var i Sporthallen vi träffades första gången. När Sundsvall bubblade av basket; när Dragons hade firat sitt första SM-guld, när damerna i Saints var på väg mot himmelska höjder.

– Basketen har gett mig så mycket, så mycket mer än bara en orange boll; identitet, självförtroende, allt, säger Shannon Lehnberg när vi möts på nytt.

Så många år senare.

Då var Sundsvall Saints en uppstickare av rang. En internationell samling i väldigt liten kostym.

Det var Shannon Daly från USA, Vera Janjic från Serbien, Silvia Luz från Brasilien, Anna Höglund (nu Burman) från Solna och lokala Anna Barthold. Det var några till, men inte många.

– På träningarna spelade vi två mot två eller tre mot tre. Det var bara när det var match vi spelade fem mot fem. Men den intensiva träningen vi hade gjorde att vi blev bra ändå. Vi tittade varandra i ögonen och sade "nu jäklar", säger Shannon Lehnberg och minns tillbaka.

Spetsigt, men allt annat än brett, tog sig Sundsvall Saints till SM-semifinal där de skrämde och skakade stora, stolta Solna.

Sedan tog allt slut. Säsongsavslutningen följdes av att klubben försattes i konkurs.

Några år senare gick Dragons samma öde till mötes och efter det har inget varit sig likt i basketstaden. Några KFUM-försök till trots.

– Jag hoppas att basketen kommer tillbaka till Sundsvall.

Kärleken som började spira i Umeås snarlika Sporthall tog Shannon till Sundsvall. Daly blev Lehnberg sedan den där flirten mellan en basketflicka och en innebandypojke blev mer än bara ögonkast. Vägarna och världarna som korsades när den ena träningen slutade och den andra tog över slutade med bröllop och barn.

– John sade att det skulle öppna en ny skola. Jag sade "okej, fine, jag provar hur det är".

Flyttlasset gick, Saints blev den nya klubbadressen, Engelska skolan blev arbetsplatsen.

– Jag trivs fantastiskt bra, vi firade nyss tioårsjubileum. Som det är nu med corona skulle jag bli galen om jag inte hade jobbet att gå till, säger hon om skolan som växt från nyöppnad till stans största.

Tio år är det också sedan Sundsvall Saints slocknade.

Shannon Lehnberg blickar tillbaka och framåt på en och samma gång.

Karriären är över och det blev inte på det sätt hon hade tänkt sig.

– Jag tänkte på hur jag skulle vilja sluta och jag kände att jag gärna hade spelat med landslaget. Jag hade fått svenskt medborgarskap och det enda som behövdes var att vi skulle spela i högsta serien. Med KFUM var vi nära och skulle kvala, men kommunen ville inte backa oss och sade nej. Jag blev så besviken.

Vi sitter och surrar i Sporthallens foajé.

Storgrabben James, eller John James som han egentligen heter. Eller kort och gott "JJ" tippar omkull i en soffa med mammas mobil.

Lilltjejen Quinn är det mer fart på.

1,5-åringen har ett nyväckt temperament och ett tålamod som ... en 1,5-åring.

– Jag måste stå upp när vi pratar, annars blir hon galen, säger Shannon och jagar dottern några varv.

Rörelsemönstret är lätt och ledigt, jag känner igen sidledsförflyttningarna och rotationerna fast åren har gått, och att boll bytts mot barn.

– This is my life now, säger mamman efter att ha växlat över till modersmålet för en sekund.

Varje sommar brukar familjen åka över till USA för att hälsa på släkt och vänner.

En resa coronakaoset lär sätta stopp för.

– Jag har inte lagt ned det totalt ... men vi kommer inte att åka.

Shannon Lehnberg tappar lite av sin gnista.

Hon saknar förstås sina nära och kära på andra sidan Atlanten. Och hon saknar sin sport.

– Vad ska jag göra? Jag vill inte gå och titta på innebandy. No, no. Vi har sett några matcher, men det är basket jag vill se, säger hon.

Just nu är mitt baskethjärta lite ledset.

Basketen i Sundsvall är, precis som hela världen i coronatider, i ett pausläge.

– Nästa generation får inte uppleva det jag fick göra när jag var liten, att springa omkring i hallen och heja. När den tiden – och basketen – kommer tillbaka vill jag hjälpa till. Just nu är mitt baskethjärta lite ledset.

Men på det stora hela är hon inte ledsen.

Det där äventyret hon gav sig ut på blev en livslång resa.

– Min plan var "jag får se hur det är att spela i Europa". Jag använde basket för att leva livet – och jag blev fast här, säger hon med ett skratt.

Shannon Lehnberg klagar inte. Hon ler igen, som hon brukar göra.

– Jag älskar Sundsvall och livet i Sverige.