Dags för årets stora pizzadag – här är Sundsvallsbornas favoriter

Under nyårsdagen får matleveranstjänsten Foodora (tidigare Onlinepizza) en pizzabeställning i sekunden. Att äta pizza dagen efter nyårsafton har för många blivit lika självklart som att äta köttbullar på julafton.

Sundsvallsbornas favoritpizza under 2019 var Vesuvio – vilket även var den mest populära pizzan i hela landet. Det visar statistik från Foodora.

"Nyårsdagen fortsätter trots allt vara årets galnaste pizzadag, där vi ser mer än en fördubbling av beställningar i vårt system i jämförelse med en vanlig söndag. Högst tryck ser vi mellan 13.00 och 19.00", säger Mika Messa, marknadschef på Delivery Hero, i ett pressmeddelande.

Topp 5 – de mest populära pizzorna i Sundsvall:

1. Vesuvio

2. Capricciosa

3. Hawaii

4. Margherita

5. Kebabpizza

Pizzatrender under 2019:

► Efter nyårsdagen är annandag jul, midsommardagen och första maj de största pizzadagarna.

► Trenden med veganska pizzor håller i sig. Sju av tio ställer sig positiva till pizzor helt gjorda på ingredienser från växtriket.

► Klassikern Coca-Cola var den mest populära drycken, följt av Coca-Cola Zero och Fanta. En bubblare är Trocadero, som under året lyckades ta sig in på topp tio-listan över de mest populära dryckerna.

► De mest populära såserna under 2019 var Bearnaisesås, vitlökssås och kebabsås.

► De minst omtyckta pizzaingredienserna 2019 var banan, musslor och sardeller.

Källa: Foodora.