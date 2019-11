Dags för bandypremiär – så är läget i Selånger och Söråker: "Det tror vi är grunden till framgång"

Söråkers IF

► Nyförvärv:

Markus Norberg (Selånger/HAIK), Jonas Rydergren (comback efter uppehåll, tidigare spelat i Katrineholm), Mattias Karlsson (GT/76) Jonas Staaf (comeback i mån av tid) och Marcus Staaf (comeback i mån av tid). Klubben arbetar med att få in ytterligare två, tre spelare i truppen.

► Ledarteam:

Joakim Hedberg är spelande tränare, Göran Ålund lagledare, Stefan Westerlund materialförvaltare.

► Försäsongen:

"Försäsongen har varit helt okej, vi har tränat i NHK Arena i Timrå fram till vi fick egen is på Söråker IP, ett par träningsmatcher har vi även spelat i Söderhamn. Träningsmatcherna har spelats mot GT/76 och Snoddas, det blev förlust i bägge, men resultatet är inte det viktigaste på försäsongen utan det är att få komma ut och spela på stor plan eftersom vi inte har de resurserna i Västernorrland", säger Joakim Hedberg.

► Förra säsongen:

Efter succén och seriesegern 2017/18 där Söråker fick kvala uppåt så blev förra vintern lite tyngre för klubben som drabbades av en del oturliga skador på viktiga spelare under säsongen. Till slut blev det 13 poäng på 15 matcher tack vare sex segrar och en oavgjord match och målskillnaden 74–75. Det gav Söråker en femteplats bland de sex lagen i division 1 övre Norrland.

► Målsättning:

"Vi har ingen uttalad målsättning förutom att vi har pratat om att vi ska bedriva bra träningar och ha väldigt roligt, det tror vi är grunden till framgång för oss i vinter, vi vet att vi är ett bra lag om vi får till detta och då kan det bära långt i årets serie", säger Joakim Hedberg.

► Premiären:

Östersunds BS–Söråker, lördag 9 november 13.00.

Selånger SK

► Nyförvärv:

Martin Mattsson (Skutskär), Viktor Svedberg (comeback, senast i Söråker), Leon Djäkner (Ljusdal, samarbetsavtal), Viktor Nilsson (Ljusdal, samarbetsavtal), Simon Borg (Ljusdal, samarbetsavtal), Edvin Persson (Ljusdal, samarbetsavtal), Rasmus Andersson (Ljusdal, samarbetsavtal), Viktor Skyttner (Härnösands AIK, samarbetsavtal), Markus Holdo (lyfts upp från egna leden), Lukas Gustavsson (lyfts upp från egna leden). Samarbetet med Härnösands AIK kvarstår också, vilket innebär att klubbarnas spelare kan vandra mellan föreningarnas lag i division 1 (SSK) och division 2 (HAIK).

► Ledarteam:

En seniorstab med tio "utbildare" på isen, som delar upp passen mellan sig beroende på vad laget ska fokusera på. Mats Pantzar samordnar seniorstaben. Eldsjälarna Kenneth Bodin, materialförvaltare och lagledare, och Ola Eriksson, slipare, fortsätter.

► Försäsongen:

"Den har varit god, men vi har arbetat mycket med att sätta grunderna för hur laget och verksamheten ska ledas. Då har spelarna själva tagit ett stort ansvar, framför allt Erik Öckerstedt som drivit på under isträningarna på rink. Normalt sett kanske man har tränare klar i maj, men det har inte vi haft. Laget har spelat ett par träningsmatcher, den senaste mot GT/76 (förlust i en jämn tillställning med 5–8). Nu är vi spända inför premiären, det är kul att det drar igång. Vi har också varit på det årliga klubbgemensamma lägret i Rättvik under oktober på stor is", säger Mats Pantzar.

► Förra säsongen:

Klubben har varit ett mittenlag i division 1 övre Norrland de senaste säsongerna, förra vintern blev det totalt 14 poäng på 15 matcher och det gav en fjärdeplats i tabellen som innehöll sex lag, SSK hamnade därmed strax ovanför lokalkonkurrenten Söråker med snarlik resultatrad. Sex segrar, två oavgjorda och 78–74 i målskillnad blev det totalt sett.

► Målsättning:

"Vi ska väl försöka hålla oss i toppen, men vi har inte riktigt varit i den positionen att vi hunnit diskutera någon målsättning än. Men bättre än förra året är ju alltid målsättningen när man tävlar", säger Mats Pantzar.

► Premiären:

Selånger-Haparanda, lördag 16 november, 13.15.