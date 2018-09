Krönika: Nu listar vi de sämsta vallåtarna det här millenniet

För att begränsa oss något har jag valt att endast ha med officiella vallåtar för riksdagsval från politiska partier och ungdomsförbund. Alltså inte låtar för folkomröstningar eller låtar av lokala partiföreningar eller distrikt. Så här är låtarna - från sämre till sämst.

8. KDU 2010 - Ska det vara så svårt

Det gick en euorodisco-trend år 2010 och inget illustrerar det bättre än KDU:s "Ska det vara så svårt". Med autotune som hörs, generiska "fruityloopar" och baladbryggor. Många låtar gör felet att klämma in för mycket - och så även här. De hinner avhandla skatt, lag och ordning, civilkurage, skola och kvotering. Samt ett par kängor till motståndarna med raderna: "Låt inte Ohly, Wetterstrand, Sahlin, kvotera bort din morsas kusin."

7. SSU 2018 – Starkare tillsammans

Utskälld, ja. Valvinnare, nej. Bra för att peppa de egna valarbetarna? Troligen. Årets SSU-dänga har skrivits ner ordentligt på kultursidor och i sociala medier. Men för den som känner till ungdomsförbundet blir låten genast väldigt komisk, på ett internskämt sätt, och därför kommer den inte högre (eller lägre beroende på hur man vill se det) på den här listan. Men ganska starkt att få in "Sverige behöver en socialdemokratisk regering igen", även om det knappast låter särskilt naturligt.

6. Vänsterpartiet 2010 – Robin Hoods Vänner

Att Vänsterpartiet också hoppade på Euorodisco trenden 2010 känns trött och fantasilöst. Med textrader som ”med pappas Mastercard, på tennisveckan mår han riktigt bra” så vinner låten knappast några priser för politiskt budskap heller. Att bortglömde Melodifestivalartisten-Andrés Esteche också har lämnat partiet för FI gör ju inte saken bättre - hur kunde de inte gå tag i en annan artist? Särskilt med tanke på att de har medlemmar och sympatisörer som den nu bortgångne Jerry Williams, Uje Brandelius (Doktor Kosmos), Rebecca och Fiona och många fler.

5. CUF 2006 - CUF-låten

Det här gör ont. Och de har också tagit musiken till Lena Philipssons låt "Det gör ont" och skrivit om texten. Jag är tveksam till om det här faktiskt var officiellt sanktionerat från CUF-ledningen i valet 2006. Men den spelades av unga centerpartister i valrörelsen som om den var det. Men ärligt; politik är INTE "bäst när CUF:are har fest", som de försöker få det till det här. Men Centerpartiet gillar ju återvinning så pluspoäng för det.

4. KDU 2018 – KDU is gonna free the market!

Nej, alltså, vad är det här? KDU kan inte hålla på med musik, vilket är konstigt eftersom det finns en rik musiktradition i frikyrkorna. Det här är fyra minuter som skulle få till och med Basshunter att skämma ögonen ur sig. Tror de ens själva på orden "There is no society, only individual man and woman"? Rimmar väldigt illa med kristdemokratiska värden och påminner betydligt mer om libertarianska idéer.

3. MUF 2010 – Sverige jobbar

Ingen lista med de sämsta vallåtarna är komplett utan den här klassikern från 2010. Inget bra år för Moderaterna musikaliskt (inte riktigt ett "rösta på Gösta"-haveri), även om de blev det första borgerliga parti att inneha statsministerposten två mandatperioder i rad på över 70 år. "Sverige Jobbar" är en orgie i klyschor, platta EDM-melodier och autotunefix. "Vi har en ideologi där alla säger: Sverige jobbar" känns också som en något platt ideologisk grund att stå på.

2. Liberalerna 2018 – Bli Liberal

Jag är uppväxt på dansband och buggar mer än gärna loss på en dansbana nära dig. Men det här låter som en Wizex-demo som slängdes ut efter 10 sekunders lysning på Warner Music. Och texten? Knappast material för Svensktoppen men dock en garanterad plats på Floskeltoppen. För vad sägs om textraden "Är du liberal, kan du vidga vyerna fast vägen den är smal"

1. Moderaterna 2010 – Flyter

Ja, vad ska man säga? Det är här det sämsta. Låten är dessutom skriven och framförd av etablerade artisterna Wille Crafoord, Mange Schmidt och Sofia Talvik. Den konspiratoriske skulle kunna tro att artisterna inte alls är borgerligt sinnade utan, som den stora majoriteten av Musiksverige faktiskt står, till vänster. Hur ska man annars förklara hur låten tog sig ur studion? Eller: "bygg en moské baby... bygg gärna tre, baby."

Bonuslåtar för den som längtat efter fler vallåtar:

Kristdemokraternas ungdomsförbund i Skåne år 2014:

Finska Kansallinen viskipuolue (Nationella whiskypartiet) som ställde upp på Piratpartiets listor till Finska riksdagsvalet 2015:

SSU:s "valrapp" från 1985:

Moderaternas "Rösta på Gösta" från 1985: