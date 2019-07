Danskungen kommer till Sundsvall efter comebacken

Melodie MC och Statikk blir den sista akten i programmet inför Sundsvalls torgfest. På lördag kommer de att uppträda på stora scenen.

Det var i slutet på 80-talet och i början av 90-talet som Kent Löfgren (Melodie MC) och Erik Svensson (Statikk) började sina karriärer. Låtar som "Take me away" och dunderhitten "Dum da dum" har spelats flitigt över hela världen.

– Melodie MC har tidigare spelat på Gatufesten, så det känns härligt att de kommer tillbaka, säger Anders Tjacka.

Efter succén lade Kent Löfgren av, medan Erik Svensson fortsatte med musiken. Kent Löfgren gick klar en utbildning på Mittuniversitetet och har sedan dess arbetat med kommunikation och marknadsföring.

Men 2019 är de tillbaka. Under sommaren har de turnerat med "Vi som älskar 90-talet".

När de har avslutat turnén kommer de direkt till Sundsvalls torgfest. Efter det är planen att fortsätta spela över hela världen och sedan gå tillbaka till studion för ny musik.

Sundsvalls torgfest äger rum 26-27 juli. Sedan tidigare är bland annat E-Type, La Bouche, Markoolio, Bo Kaspers Orkester och Eagle-Eye Cherry inplanerade. Till slut är alltså den sista artisten klar på riktigt.