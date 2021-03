Därför blir det SHL, Timrå – experten hyllar flera värvningar: "En kille som är underskattad"

Det finns mycket som talar för att hockeyvåren kommer bli extra ljus för Timrå IK den här säsongen.

Kent "Nubben" Norberg har ställt in siktet och har under säsongen gjort laget ännu lite mer slagkraftigt.

– Jag är jätteimponerad av Nubbens sätt att hantera situationen från start till mål, säger C Mores hockeyallsvenska expert Harald Lückner.