Därför stängde Nivrenaskolan – så många klasser konstaterades ha covid-smitta

Det var under måndagen som elever och vårdnadshavare fick informationen om att man övergår till distansundervisning från och med tisdag.

Eleverna har skickats hem, och de har fått med sig skolmaterial för att kunna plugga på distans.

Många av eleverna har ju vistats i en smittdrabbad miljö. Har ni skickat med några råd inför hemgång?

– Ja, det har vi. Vi har informerat om att eleverna utsatts för smittrisk och ska vara observant på eventuella symptom de närmaste 14 dagarna. De som får symtom ska isolera sig i väntan på provtagning och provsvar, säger Urban Åström.

Vad innebär det inför julhelgen för elever som planerat träffa någon vän eller släkting utanför det egna hushållet?

– Det är Folkhälsomyndighetens rekommendationer som ska följas. Information har gått ut kring det.

Hur tror du att undervisning på kommunens grundskolor kommer att se ut när nästa termin drar igång?

– Det vi vet just nu är att några nationella prov kommer att ställas in. Uppmaningar har också gått ut om att ställa in olika typer av studiebesök, sidoarbeten och projekt. Fokus kommer att ligga på undervisningen. Sedan kommer vi se till att så många som möjligt av personalen kan jobba hemifrån så mycket som möjligt. Hur det ska se ut görs upp på respektive skola, säger Urban Åström.

Hur tycker du lärare och elever har hanterat pandemin?

– Jag tycker att det generellt sett har skötts bra. Men vi har sett att det funnits bekymmer med trängsel i vissa korridorer och matsalar där avstånd inte alltid har hållits. En önskan är att alla i ännu högre grad tänker till när det gäller att hålla avstånd.

Det har ju ganska tidigt kommit kritik mot att Nivrenaskolan inte stängt. Varför gick ni inte över till distansundervisning där tidigare?

– Vi har haft konstaterade fall av covid-19 där, men inte i den omfattningen som nu. Över hälften av skolorna i kommunen har haft konstaterade fall – men det innebär inte automatiskt att vi stänger. Om det blir en stor spridning stänger vi, men innan vi gör det pratar vi med smittskyddsenheten vid Region Västernorrland, säger Urban Åström.

Finns det något beslut du ser tillbaka på och ångrar så här långt?

– Nej, jag tycker inte det. Sedan finns det många som har åsikter kring det. I min roll, utifrån det ansvar jag har, så har jag en skyldighet att följa utveckling både nationellt, på regional nivå och i samverkan med med varje skolenhet samt med de fristående enheterna. Det är komplext – att få ihop helheten och samtidig se till så att det blir rätt på varje enskild skolenhet. Nu har vi hunnit jobba med frågan ett tag och jag tycker att utifrån där vi befinner oss, så har vi fattat beslut som har varit rätt och riktiga.

Finns det något mer skolorna kan göra för att minska smittspridningen?

– Jag tror att det skulle vara bra om vi kan sätta oss ner och fundera på de åtgärder vi vidtagit. Vilka åtgärder har fått en bra effekt och vilka har inte fått det och hur hade vi kunnat gjort annorlunda. Sedan kan vi ytterligare samverka med andra kommuner och fristående enheter och se om de har gjort något bra som vi kan läras oss av.

Har du något råd till elever som har svårt att få till hemstudierna?

–Det är prata med lärare och förklara sin situation. Man ska inte vara rädd att berätta om man har problem för att på så sätt kunna få det stöd man behöver.