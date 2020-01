Därför stänger Teknikmagasinet – efter elva år i Stenstan

Den 12 januari slår prylbutiken igen och fyra av de totalt åtta personerna som jobbar i Teknikmagasinets två butiker i Stenstan och Birsta blir utan jobb.

”När vi har en butik som upphör så försöker vi hitta ny sysselsättning inom företaget till de som drabbas, bland annat genom att erbjuda tjänster i någon av våra andra butiker, helst på samma ort om det går såklart, men även i andra delar av landet. Tyvärr är det inte alla som har möjligheten att flytta, vilket medför att vi inte kan erbjuda samtliga medarbetare i Stenstan samma sysselsättning efter att butiken upphör”, skriver vd Ulrika Göransson i ett mejl.

Kedjan har valt att satsa på butiken i Birsta.

”Det är av den enkla anledningen att vi kan se att kunderna väljer att besöka Birsta i stället för att åka in till stan”, skriver Ulrika Göransson.

Trots den stundande stängningen är det inte omöjligt att Teknikmagasinet kommer tillbaka till centrala Sundsvall i framtiden.

”Stenstan har tappat besökare under flera år och det är dessvärre inte lönsamt för oss att ha en butik där just nu. Kundunderlaget är helt enkelt inte tillräckligt stort. Vi vet att det finns planer att utveckla de centrala delarna av staden. Vi hoppas det slår väl ut och att kunderna hittar tillbaka in till stan så vi kan återkomma med butik där igen”.