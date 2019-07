De bjuder in alla som går S:t Olavsleden på fika – i fjol blev det 243 kaffegäster: "Vandrarna blir så glada och överraskade"

"Pilgrimer! Välkomna till Gisselåsen. Gratis kaffe eller te - välkomna in!" står det på engelska på en skylt där leden passerar paret Nordvalls hus.

Då har vandrarna upplevt den svenska sommaren när den är som bäst. De har gått den gamla byvägen genom det pittoreska Kungsnäs, där det låg en kungsgård fram till 1600-talet, passerat flera byar som anlades på medeltiden och njutit av kilometervis med blomsterängar. Kanske har de mött snälla kor som radat upp sig för att hälsa, eller flirtat med en nyfiken fölunge.

Men fötterna har också hunnit bli trötta efter att ha gått halvvägs till Matfors, det första etappmålet på den 58 mil långa leden mot Trondheim och Nidarosdomen. Att oväntat bli inbjuden till en okänd men välvillig medmänniska både överraskar och imponerar.

– Det är roligt att träffa vandrarna och de blir så glada, säger Tommy och Sigrid Nordvall, som förklaring till sin sommarsysselsättning.

Först 2013 blev de medvetna om att S:t Olavsleden gick förbi deras hus. Det var när en av ledens eldsjälar, Ruben Heijloo, kom förbi. Året därpå började de bjuda in till fika och hade 14 gäster.

I fjol gick 268 bokförda förbi Gisselåsen, varav 243 kom in på fika och 25 skrev in sig i den besöksbok som Nordvalls lägger ut när de inte är hemma. Säkert har en och annat passerat utan att skriva in sig också, men likväl är den statistik som Tommy Nordvall för den enda som finns om vandrarna längs S.t Olavsleden.

Av dem han träffat vet han att tre av fyra tänker sig att gå ända till Trondheim. Att de tillhör ett 30-tal nationaliteter och fast svenskarna dominerar har de ännu inte haft besök av någon gotlänning, härjedaling eller dalslänning.

De har en flagga för varje nation som de haft besök av, och dekorationen på kaffebordet visar den senaste besökarens nationalitet. Vi hälsar på morgonen efter en tysk familj.

– Då kom också den hittills yngste, en pojke på 8 månader. Familjen skulle cykla till Trondheim och satt här i hällregnet, säger Tommy Nordvall.

De flesta vandrarna är svenskar, tyskar eller nederländare. Men även gäster från Brasilien, Nya Zeeland och Nepal har fått kaffe och smörgås hos paret Nordvall. I genomsnitt kommer 3-4 personer per dag, men det händer att värdfolket dricker 6-7 koppar kaffe på en dag också. Men de har tåliga magar.

Först ut i år var en dagvandrare som kom i slutet av april, då snön fortfarande låg kvar. I maj börjar strömmen på allvar, kulminerar i juli och upphör mot slutet av september.

I Gisselåsen kan vandrarna få information om sevärdheter längs leden och praktiska ting som var de kan handla mat. Det har hänt att Nordvalls upplåtit rum för natten om någon har kommit väldigt sent. Och om vandrarna har missat att skaffa ett pilgrimspass, där man samlar stämplar som visar att man har gått leden, kan de göra det här. Det har hänt att Tommy Nordvall skjutsat någon tillbaka till Selånger för att inhämta startstämpeln.

– Den första och sista vill man ju ha, säger han.

De har också hört många berätta om varför de pilgrimsvandrar.

– En del har vandringslust. För anda är det en utmaning - till exempel har grupper av studenter gått efter att de tagit examen, säger Sigrid Nordvall.

– Vissa vill rensa själen. De kan ha gått igenom sorger och skilsmässor. Det är mest kvinnor som vandrar för att söka stillhet och ro och att hitta sig själva. Det här är ju ett alternativ till Santiago de Compostela. Men här vandrar mycket färre och naturen är så vacker, säger hon.

Mycket få går leden åt motsatt håll; man vill ju gå i den riktning som S:t Olav själv gick, menar paret Nordvall. Tommy Nordvall har själv cyklat leden fyra gånger ända till Trondheim.

– Nu ska det satsas 15 miljoner kronor på leden. Hoppas de inte läggs på utredningar och konsulter utan på sådant som pilgrimerna vill ha, som rastplatser och bänkar, säger han.

Han och hustrun har aldrig varit oroliga för bjuda in främmande människor i sitt hem; de litar på att folk som ger sig ut på en lång vandring i pilgrimers spår är hederliga. Och givetvis möter de mycket uppskattning från vandrarna. Många skickar vykort när de kommer fram till Trondheim. Andra skickar små presenter, flaggor och brev - och massor av inbjudningar av typen "om ni har vägarna förbi Amsterdam så kom och hälsa på".

Och inte minst roligt är alla färgstarka människor man möter.

– För två år sedan kom en belgare som sålt sitt jordbruk och hade varit ute och vandrat i flera månader. Han hade gått från Belgien till Oslo, sedan till Nordkap. Därifrån hade han tagit sig till Sundsvall och nu skulle han gå Trondheim, säger Tommy Nordvall.

En annan gång kom en dam som varit på vandring i Europa i fem år och som knappt hade någon packning på grund av dåliga axlar. Men hon hade en panflöjt med sig som hon spelade på. Hon hade tagit dagen som den kom, stannat till och jobbat lite med olika påhugg och sedan gått vidare.

– Hon sa att hjälper man en pilgrim får man en stjärna i himlen, säger Sigrid Nordvall.

Därmed torde paret Nordvall ha samlat på sig en hel stjärnkarta.

Ur Tommy Nordvalls S:t Olavsstatistik från Gisselåsen

2018 passerade 268 pilgrimer (som fikat eller skrivit en hälsning) Gisselåsen. Av dem har 42 cyklat, 1 ridit och 2 sprungit leden.

Av dem var 144 kvinnor och 124 män. 1 häst och 13 hundar följde med.

Av människorna var 130 svenskar, 41 nederländare och 27 tyskar. Sammanlagt passerade folk från 22 nationer under fjolåret, inklusive 1 från Nya Zeeland och 1 från Nepal. Genom åren har folk från 30 nationaliteter passerat Gisselåsen, en by med 13 vuxna och 7 barn.

Pilgrimerna börjar komma i april och fortsätter till september med kulmen i juli. Från 2014 till 2018 har antalet som passerat vuxit från 14 till 268.

Detta är S:t Olavsleden

I början av 1030 landsteg den landsflyktige kungen Olav Haraldsson i Selånger, som då var en stor hamnvik, för att ta sig till Norge och återta tronen. Olav hade kristnat Norge men blivit tvingad i exil. Han vandrade över fjällen med sin här men dödades i slaget vid Stiklestad den 29 juli 1030.

Efteråt började rykten gå om att mirakel hänt människor som kommit i kontakt med kungen. Olav helgonförklarades och pilgrimer började vandra till Olavs grav. S:t Olavsleden blev en av Europas stora pilgrimsleder; världens nordligaste. I dag är den åter framkomlig från Selånger till Trondheim och blir allt populärare som vandringsled.