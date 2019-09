De dolda hemligheterna bakom synranden – utställning i Matfors lockar fantasin bortom horisonten

Som konstnären Jenny Erlandsson påpekar kommer det av grekiskans ord för "begränsande". Längre än hit kan inte blicken nå. Men redan det kan vara långt, och dessutom finns en stark lockelse att fundera vidare kring vad som döljer sig på andra sidan.

Säkert är det fler än jag och Jenny Erlandsson som upplever horisonter som spännande, och faktiskt ger hus samma dubbla känsla: här är det väggen som utgör gränsen och vad som finns bakom den kan vi inte se - men desto mer spekulera kring. I sitt måleri sammanför Jenny Erlandsson hus och horisonter.

Här råder inte klimatapokalyps; här är en by som är hållbar.

Enligt min mening lyckas hon bäst framkalla spänning och nyfikenhet i de mer abstrakta bilderna. De bilder där hon är tekniskt är skarp och närmar sig teckningen blir för mig begränsande, medan de luftigare motiven bär frihet och dröm. I sådana kan också den icke-realistiska färgskalan ge förhöjning, medan den i de mer jordnära kan kännas sökt.

De svartvita, "Reflection" och "Restart", är exempel på den omvandling av verkligheten som triggar fantasin. Här dominerar inte husen utan vilar hemlighetsfulla längre in i bilden. Om man vill kan man tänka att något dramatiskt har hänt - is? lågor? översvämning? Men man kan också låta sinnet vila i lugn och annorlundhet. Här råder inte klimatapokalyps; här är en by som är hållbar.

Ungefär samma roll - avlägset gäckande och spänningsframkallande - har husen i "Autumn Hug" och "Smiling", där den rosablå färgskalan avviker lagom mycket från verkligheten för att framkalla känslan av höstkyla, som understryks i framför allt "Autumn Hug" av mycket rörelse, vind som virvlar. I "Expected" och "Illusion" bidrar tekniken att skrapa bort färg till att bryta upp färgytan och skapa den luftighet och obestämdhet som döljer och mystifierar motivet. Dessutom är färgerna behagliga.

Slutligen är det nattmörkret, den svarta skogen och sjön, i "Golden moments" som riktigt kryper in i mig. Dels påminner månljusets diffusa gyllene stänk om att månljus inte bara kan ha en färg, utan tusen olika. Dels får naturen, i synnerhet om sannten, samma dubbelhet som horisonter och hus har: det som pågår ute, i skydd av mörkret, är precis lika okänt och fantasitriggande.

Matfors Konstförening: Horisont

Måleri av Jenny Erlandsson

31 augusti – 18 september

Konsthallen, Matfors bibliotek