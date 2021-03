De försöker sänka skatten i Timrå – har flest röster om hela oppositionen enas: "Då får vi avgå"

Nu pågår försök att mobilisera den splittrade oppositionen i Timrå – för att tillsammans riva upp skattehöjningen på 95 öre per intjänad hundralapp. Bakom initiativet står Timråpartiet och Liberalerna.

– Att höja skatten är den lätta vägen. Då behöver man inte göra någonting utan kan köra på som förut utan att ta tag i grundläggande problem. Att vi har en krona högre skatt än Sundsvall är orimligt och inte hållbart på sikt, säger Robert Thunfors, partiledare för Timråpartiet.

Bakgrunden är den nya situationen där Socialdemokraterna och Vänsterpartiet saknar majoritet i kommunfullmäktige till följd av att Per-Arne Frisk lämnat S. Partiets tidigare frontfigur är numera politisk vilde – och kan ha utslagsröst.

– Jag är gärna med och lyssnar. Jag är väldigt intresserad för jag är delvis medskyldig till att vi höjde skatten, säger Per-Arne Frisk.

Han avslöjar att han lade ner sin röst mot ett löfte att kommunens kärnuppdrag skulle prioriteras.

– Man lever så in i helsike inte upp till det, säger Per-Arne Frisk.

Han beskriver sig som socialdemokrat "i själ och hjärta".

– Men jag får inte representera partiet och tänker inte göra det igen. Min politik är betydligt lägre skatt och en prioritering av vård, skola och omsorg, säger Per-Arne Frisk.

Tanken med samtalen med alla de andra partierna och Per-Arne Frisk, berättar Robert Thunfors, är att komma överens om en lägre skattenivå och antingen att den samlade oppositionen röstar igenom en gemensam budget eller tvingar S och V att acceptera den nya skattesatsen.

Moderaterna, med oppositionsrådet Tony Andersson i spetsen, tänker inte medverka när det första mötet är tänkt att arrangeras digitalt den 31 mars. Anledningen uppges vara att det krockar med partiets årsmöte.

– Det går inte att ändra på, säger han.

Den som ska vara förbannad i det här är väl jag, inte Tony

Att S och V frångick traditionen att inte lägga sig i omröstningen om vem som skulle vara oppositionsråd fick maktkampens förlorare Robert Thunfors att reagera kraftfullt. Timråpartiet och Liberalerna har senare gått ut och sågat både Tony Anderssons trovärdighet och arbetsinsatser och krävt att hans heltidsarvode ska slopas – för att rädda Skönsviksbacken.

– Den som ska vara förbannad i det här är väl jag, inte Tony. Jag tycker snarare att det är stort av oss att vi är beredd att se mellan fingrarna och försöka göra någonting bra. Vad oppositionsrådet heter är egentligen sekundärt. Väljarna har inte röstat på det utan på vår politik, säger Robert Thunfors.

På frågan om det är intressant att föra samtal om en skattesänkning med bland annat Timråpartiet hänvisar Tony Andersson till att M, KD och C redan har ett färdigt förslag som skulle innebära att kommunalskatten, med start budgetåret 2022, under en treårsperiod årligen sänks med 35 öre per år.

– Vi kommer att lägga det här förslaget. Vi vill ha samma nivå som Sundsvall, säger Tony Andersson.

Är du beredd att vända blad och göra gemensam sak i skattefrågan?

– Gemensam sak? Det är väl om de stöttar vårt förslag som vi har presenterat. Sedan om folk vill bråka i sandlådan, det kan inte jag ta ansvar för.

Är ni beredd att kompromissa?

– Vi har tittat på kommunens ekonomi på kort och lång sikt. Vårt förslag är väl genomarbetat och finansierat på ett sätt som gör det möjligt att bli verklighet.

Tony Andersson konstaterar att Liberalerna tidigare talade om att samarbete med SD endast skulle vara valtekniskt.

– Nu är det inte valtekniskt, nu är det politiskt. Jag kommer med intresse att följa deras jättekliv från att kategoriskt hävda att de inte ska samarbeta med Sverigedemokraterna mer än valtekniskt, säger han.

Liberalernas ordförande Megan Sandberg ser annorlunda på det hela:

– Det stämmer att vi har sagt hela tiden att vi har en valteknisk samverkan. Men här handlar det om en hel oppositionen som vi vill samla och se om vi kan nå samsyn i skattefrågan.

Robert Thunfors hävdar att kommunen befinner sig i en demokratisk legitimitetskris.

– Stefan Dalin har hoppats och trott att oppositionen och Per-Arne inte kan finna en gemensam linje. Det är ett ganska högt spel han spelar. Han beter sig som att han har en majoritet och är, och det är inte han personligen jag syftar på, ganska arrogant utifrån hur majoritetsförhållandet ser ut i kommunfullmäktige.

Vem är ansvarig om politiskt kaos uppstår?

– Det ansvaret ligger helt på sossarna och vänstern. Däremot är vi, och nu kan jag bara prata för Timråpartiet, beredd att gå in och ta ansvar.

Timrås kommunalråd Stefan Dalin (S) håller inte med om Robert Thunfors verklighetsbeskrivning.

– Det får stå för honom att vi skulle ha en demokratisk legitimitetskris och vara arroganta. Vår grundinställning är att vara inkluderande och det tycker jag att vi är.

Stefan Dalin fortsätter:

– Sedan är det inte första eller enda gången i svensk kommunhistoria som de som sitter vid makten inte har egen majoritet i kommunfullmäktige. Efter Per-Arnes avhopp har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet inte det i fullmäktige men i nämnder och styrelser.

Han säger sig ha svårt att förstå vad Per-Arne Frisk grundar sin kritik på:

– Skattehöjningen, och mer därtill, gick oavkortat till socialnämnden som har varit underfinansierad.

Att höja skatten var inget som gjordes lättvindigt eller med glädje, understryker Stefan Dalin.

– Vi har tittat på kostnader och intäkter och jobbat med effektiviseringar för att få en ekonomi i balans. Vi kom fram till att vi behövde höja skatten eller försämra välfärden. Vad ska vi ta bort i stället? Det är en fråga den som säger att en skattehöjning är den lätta vägen är skyldig att svara på, säger han.

Avgår du om oppositionen får igenom en stor skattesänkning?

– Skulle förutsättningarna förändras så radikalt att vi inte upplever att vi kan bedriva vår politik, då får vi avgå.

Enligt SCB innebär den nuvarande skattesatsen – 34,88 procent – att Timrå ligger på topp tio-listan i Sverige över de kommuner med högst kommunalskatt. Robert Thunfors höjer ett varningens finger för att skattetrycket riskerar att hämma inflyttningen.

– Sundsvall och Timrå sitter i stort sett ihop, kommungränsen är ganska osynlig för vanligt folk. Att det kan skilja tiotusen kronor per år för en familj att bo på ena eller andra sidan Merlobäcken är negativt för Timrå, säger han.

Spelar inte fler faktorer in när människor väljer vart de vill bo?

– Absolut. Men jag har fått till mig att det påverkar folk att vi har höjt skatten rejält. Det börjar synas i plånboken vad den här skattehöjningen innebär. Det är en plattskatt, det vill säga alla betalar lika mycket i procent.