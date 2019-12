De hittade kärleken i Bonde söker fru – följ med hem till Pelle och Karin i Söderhamn: "Känslorna växer för varje dag"

Himlen rodnar och ett tunt lager av frost täcker gården i Mo, mellan Bollnäs och Söderhamn. Karin Nordström klappar om hästen Cassandra ute i hagen. Efter Bonde söker fru har livet på gården förändrats.

Pelle Hansson Edh, som tidigare bodde ensam med tre katter och desto fler kor, delar nu gården med flickvännen Karin. Hon fick behålla en av Pelles nyfödda kattungar som inflyttningspresent, och snart anslöt getterna Rut och Knut till gården, innan hästarna Cassandra och Mr D Day flyttade in i hagen.

– Jag är uppväxt på gård med djur och har alltid velat bo så här. Det var en av anledningarna till att jag sökte till Bonde söker fru, berättar Karin.

Hon kommer från Mellerud i Dalsland och gick naturbruksgymnasium i Skåne. Men under de senaste fyra åren har hon jobbat i en butik i Norrköping, vilket var långt ifrån bondgårdslivet. En längtan drev henne till att skriva brevet till Pelle.

– Tv-biten fick mig att fundera, men Pelle hade de egenskaper jag tycker är viktiga, säger hon.

Karins brev stack ut ur mängden.

– Jag kände ett litet pirr i magen redan när jag läste brevet, och pirret blev ännu större på speeddejten, säger Pelle.

Men i sista stund var det nära att inte bli någon inspelning för Karin.

– Jag hade strul med att komma loss från jobbet, säger hon.

Pelle tror att det inte blivit någon romans för hans del om Karin inte hade varit med i programmet.

– Jag undrar om jag inte hade ringt dig ändå, i sådana fall, säger han.

Pelle hade hunnit spela in två program och vant sig vid att vara omgiven av ett stort tv-team när det var dags att spela in speeddejterna och Karin klev in i bilden.

– Vi kastades in på Sundbyholms slott i ett rum med en massa främlingar och ett team på 40 personer. Jag var spänd hela tiden, säger Karin.

Det blev en speciell försommar, och efter slutvalet tog alltihop abrupt slut.

– Det kändes som att alla stack iväg inom fem minuter, och plötsligt var vi inte längre omgivna av kameror. Jag blev lite orolig. Tänk om det inte klickar nu, säger Karin.

Paret var riktigt trötta efter de intensiva inspelningsveckorna, men för att hinna landa i en vardagskänsla tillbringade de två veckor tillsammans på gården i Mo, innan de skulle åka iväg på den filmade resan till Island.

– När vi kom hit däckade vi på soffan. Sedan gjorde vi ladugården ihop, säger Pelle.

Både resan och tiden de haft på gården har stärkt deras band.

– Känslorna växer för varje dag. Även nu ett halvår efteråt, säger Pelle.

Karin har fått jobb som djurskötare på en bondgård i närheten, men har hittills fått hålla låg profil för att inte avslöja tv-seriens slut.

– Till en början fick jag inte vara ute, men alla jag träffat har varit positiva. Jag har flyttat mycket förr, så jag har lätt för att känna in nya miljöer, säger hon.

Och trots att en gård innebär mycket jobb finns det gott om tid för kärlek.

– Man tar sig tid. Men har Karin tid för mig, frågar Pelle och skrattar.

Just nu är det den lugnaste tiden på året, innan vårskörden tar vid.

– Det är viktigt att ha en flickvän som har förståelse för yrket. Jag kan ju till exempel inte åka iväg på en spontan semester, säger Pelle.

Julen kommer de att fira tillsammans hemma i Mo, och till nyår får de besök från Mellerud.