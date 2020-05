De var på väg hem – men visste inte att döden väntade: "Rysslägret" blev Sundsvalls mest påtagliga möte med andra världskriget

Beredskap, mörkläggning, ransonering. Fast Sverige stod utanför andra världskriget präglade kriget vardagen också i Sundsvall. Ändå var det något annat att möta dem som upplevt kriget inifrån. Fångarna. Flyktingarna. Soldaterna.

– Det måste ha varit omvälvande för Sundsvallsborna. Här kom ju de som verkligen hade varit med, säger Lennart Westberg.

Han är Sundsvallsbon som, vid sidan av arbetet som polis, ägnat sitt liv åt historia och har författat både böcker och mängder av artiklar. Tillsammans med Lars Gyllenhaal har han skrivit böckerna "Svenskar i krig 1914-45" och "Svenskar i krig efter 1945", och medverkar också i Lars Gyllenhaals kommande bok "200 svenska sevärdheter från andra världskriget". Där omnämns både rysslägret och Baggbölelägret.

Rysslägret var alltså ett interneringsläger för ryska krigsfångar; en mellanstation på vägen hem till Sovjet. Fångarna kom till Sundsvall med tåg från Tröndelag och slussades sedan vidare med lastbåt till Finland för vidare resa till Sovjet.

– Det var fångar som tyskarna tagit på östfronten och placerat i stora slavarbetsläger i Norge. Där var förhållandena usla och många dog, men en del överlevande forslades hit efter krigsslutet, delvis tillsammans med familjerna, säger Lennart Westberg.

Lägret låg vid Vindskärsudde, ett stenkast från dagens E 4, och det enda som finns kvar från det i dag är järnvägsspåret. Spåret var orsaken till att lägret lades just här: man kunde växla om vagnarna från Sundsvalls Central och köra direkt till lägret. De ryska fångarna var inte i fångenskap här, men de hölls för sig själva eftersom man var rädd att de bar på sjukdomar från lägren i Norge.

Under cirka en månads tid, kring midsommaren 1945, kom cirka 800 personer till lägret, blev kvar någon dag och klev sedan ombord på fartygen till Finland. Totalt passerade drygt 16 000 människor; män, kvinnor och barn. Luftvärnskåren, LV 5, skötte om mycket av det praktiska. Den gamle ST-profilen Nils Wide var värnpliktig vakt på lägret. Och i ST-artiklar berättas det om hur Sundsvallsborna inte bara nyfiket strosade kring lägret och ibland slängde lite godsaker över stängslet som en uppmuntran till dem på andra sidan. De samlade också in kläder åt fångarna som "med stor glädje utbytte sina gamla paltor mot rena och snygga kläder". Vid midsommar dansade folkdanslaget och barnen bjöds på godis och sockerdricka.

– Den stora tragedin var att de åkte direkt hem till döden. Stalin såg alla sovjetiska medborgare som blivit krigsfångar som landsförrädare. Vissa avrättades direkt vid hemkomsten, andra fick en långsam död i Gulag, ofta med familjerna, säger Lennart Westberg.

– Här bar de på plakat där det stor "Stalin vår hjälte". Men de kom från ett helvete till ett annat. En man tog sig ut ur lägret här, hoppade i vattnet och försökte simma till Tjuvholmen. Han kanske anade vad som väntade.

Bättre gick det för de norska flyktingar som åren 1943-45 tränade vid lägret i Baggböle, en bit utanför Njurunda och pittoreskt beläget vid en brusande å. När lägret anlades ,1943, hade det börjat stå klart att den tyska krigslyckan höll på att vända.

Till skillnad från Vindskärsudde finns här i dag både en minnessten och en karta över den då tämligen omfattande anläggningen. Det fanns ett 40-tal sådana träningsläger i Sverige - bland annat ett i Erikslund i Medelpad – och bara vid lägret i Baggböle tränades nästan tusen man. Lägren förlades avsides för att tyska spioner inte skulle hitta dit.

– Det var förstås en förtäckt militärutbildning, ett sätt att ge dem utbildning men också att förbereda för krigsslutet. Man var rädd att tyskarna skulle förstöra i Norge; tillämpa den brända jordens taktik som de gjort i Sovjet, säger Lennart Westberg.

Männen som tränades i Baggböle sattes in i Tröndelag efter krigsslutet, med ordningshållning, bevakning och arrestering av quislingar och tyska krigsförbrytare. 1988 restes minnesstenen, där det bland annat står "Norska politisoldater bataljon III fikk sin utdannelse og trening her på Baggböle under den annen verdenskrig. Klar till kamp for ett fritt Norge".

– Troligen var tanken att lägga grunden för en ny norsk armé. Det var förstås ett grovt brott mot neutraliteten, men det kunde Sverige kosta på sig efter att vi bockat så mycket för tyskarna, säger Lennart Westberg.