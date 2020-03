DEBATT: Akut läge i Medelpad – stöd dina lokala småföretagare

Coronaviruset har skapat stora problem för kommunens småföretagare. Läget är akut och vi vill nu uppmana dig och alla du känner att stödja oss i denna kris så vi kan fortsätta vara här för dig och din familj.

I Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner finns just nu tusentals småföretag som varje dag kämpar för att du ska ha nära till just det du behöver. Bagare, restauranger, tobaksbutiken, cykelhandlaren, frisören, blomsterhandeln, massören, cateringföretaget och snickaren – alla representerar vi företag som just nu kämpar för att finnas kvar imorgon.

Det är vi som anställer dina barn när de blir gamla nog att ta ett extrajobb. Det är vi som skapar liv och rörelse i våra samhällen. Det är vi som levererar pizzan på fredagskvällen. Det är vi som ordnar med mat till bröllopet i sommar. Det är vi som färgar ditt hår. Det är vi som renoverar ditt kök. Med stor sannolikhet är vi också din arbetsgivare.

Sedan några veckor tillbaka har vi småföretagare inte bara upplevt en inbromsning av vår försäljning, den har helt tvärstannat. Många av oss går just nu på knäna och vi vet idag inte om vi kommer att kunna betala ut löner till våra anställda nästa månad. Vi ser våra livsverk gå upp i rök framför våra ögon.

Givetvis har vi all förståelse för att kommunernas invånare är oroliga för att själva smittas eller för att bära vidare viruset till en närstående som tillhör en riskgrupp. Det är inget annat än beundransvärt att vi som befolkning gör allt vi kan för att inte utsätta oss för onödiga risker och därmed hjälper sjukvården i bekämpningen av coronaviruset.

Som småföretagare är vi dock övertygade om att vi kan vara försiktiga om oss själva och våra medmänniskor utan att allt avstannar. Stänger kommunerna helt och hållet kommer vi småföretagare inte att finnas kvar när det blir dags att öppna upp igen. Det vore inget annat en än katastrof för alla inblandade.

Vi vill därför uppmana dig som bor i Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner att stödja oss, dina lokala småföretagare, på det sätt du kan.

Om du inte tillhör en riskgrupp. Boka en tid hos frisören, handla hos din butik på hörnet, unna dig en kondisbit på vägen hem, ta take-away från din kvarterskrog, köp cykeln nu som du hade tänkt köpa senare i vår.

Om du tillhör en riskgrupp. Lyft telefonen och berätta vad du behöver så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig utan att du behöver utsätta dig för onödiga risker som kan riskera din hälsa.

Ingen insats är för liten. Om du gör vad du kan, så lovar vi att göra allt som står i vår makt för att finnas kvar när den här krisen blåst förbi. Tillsammans kan vi se till att våra kommuner inte stannar utan fortsätter att hålla öppet i och igenom krisen.

Lotta Uvhage, ordförande Företagarna Sundvall

Carina Jonasson, ordförande Företagarna Ånge

Camilla Abrahamsson, ordförande Företagarna Timrå

