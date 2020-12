DEBATT: Alltmer jobb för gode män och förvaltare – jag tar inga fler uppdrag

Allt mer jobb läggs på oss som är god man eller förvaltare, vilket troligtvis kommer att innebära att vi blir allt färre. Det i sin tur betyder att de personer som är i behov av dessa tjänster går en osäker framtid till mötes.

I juni skickade överförmyndarkontoret i sitt informationsblad ut följande information: "Den första januari år 2020 genomförde vi en förändring i hur hanteringen av arvoden till er gode män och förvaltare går till. Förändringen innebar att kommunen inte längre fakturerar huvudmannen för arvodet. Du som god man/förvaltare ska spara till arvodet under året och betalar därefter ut arvodet direkt till dig själv. Vi förkortar därmed betalningsledet och anpassar oss till gällande lagkrav".

Att säga att man anpassar sig till gällande lagkrav stämmer inte. Jag har ringt till Skattekontoret och kontrollerat och fått till svar att det inte är ett lagkrav, det är upp till varje kommun att fakturera huvudmannen och att sköta redovisning till Skatteverket eller att vältra över det på gode män/förvaltare.

Överförmyndarkontoret skriver lite kryptiskt "att spara till arvodet under året", vilket i klartext betyder att vi ska hjälpa våra huvudmän att sätta undan pengar som sedan används till att betala arvodet, och det är på intet sätt nytt, arvodet har ju tidigare betalats av huvudmannen via faktura till kommunen.

På kommunens hemsida står det "Huvudregeln är att det är den enskilde, huvudmannen, som får hjälp av en ställföreträdare som betalar arvodet till ställföreträdaren. Om huvudmannen har inkomster som överstiger 2,65 prisbasbelopp eller tillgångar som överstiger 2 gånger prisbasbeloppet ska huvudmannen själv betala, i annat fall betalar kommunen".

Det innebär att kommunen för alla huvudmän som har en låg inkomst eller en förmögenhet som understiger nyss nämnda gränser, betalar arvodet till god man/förvaltare och sköter inbetalningar och redovisningar till Skatteverket via lönesystem och administrativa system.

Fram till och med 2019 har kommunen oavsett huvudmannens inkomst och förmögenhet ombesörjt utbetalning till god man, gjort skatteavdrag och all redovisning till Skatteverket.

Förändringen innebär att från och med i år ska god man/förvaltare själv betala in skatt och sociala avgifter samt skicka in en "Förenklad arbetsgivardeklaration" till Skatteverket, en inbetalning och en blankett för varje huvudman, i stället för att kommunen gör det via sina datasystem som tidigare.

Samtidigt skickar överförmyndarkontoret mail med förfrågan om man är intresserad av att ta fler uppdrag, man skriver bland annat: "Det är i dag många som är i behov av hjälp, överförmyndarkontoret har drygt 180 personer som väntar på att få en ställföreträdare eller bli entledigade från sina uppdrag".

Om jag är intresserad av fler uppdrag? Nej tack!

Inga fler uppdrag

