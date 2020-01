DEBATT: Ångebornas pendlingstid ökar med sju arbetsdagar per år i bil om hastigheten på E14 sänks

En hastighetssänkning från 100 till 80 kilometer i timmen på E14, för cirka åtta mil väg, innebär cirka en minut längre restid per mil. Inget att bråka om för dem från Ånge som pendlar till Sundsvall.

En minut per mil, smaka på den lilla extratiden. Det är ju ingenting i det stora hela.

Men i och för sig, när vi räknar på hur mycket det totalt blir per år för en Ångebo som dagpendlar till Sundsvall – åtta mil tur och retur blir 16 minuter per dag, vilket ger 1,25 timmar per vecka, vilket ger 55 timmar per år.

Varför klaga? Ångebornas arbetstid ökar med sju arbetsdagar per år i bil. Ångependlarna kan väl ta telefonsamtal i bilen och räkna in dessa i arbetstiden...

För Sundsvallsborna blir restiden också längre, i och med att allt fler nu av miljöskäl cyklar till och från jobbet. Räkna med denna utökade "restid" och se rättvisan.

En skillnad finns dock: Sundsvallsborna kan, om de är smarta, lägga in cykeltiden som friskvård. Många har nedsättning en timme per vecka för friskvård och kan därför få 45 timmar ren motion till jobbet, bokfört som friskvård. Samtidigt vara riktigt duktiga och spara in på koldioxidutsläpp. Så lite orättvist blir det allt.

Amiral T von Doja

