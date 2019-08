DEBATT: Är Bredsand Din turs experimentdestination?

Din tur är väl inte precis det seriösaste som finns bland företag, därtill har man en allt för nonchalant attityd till affärsidé och kunderna/passagerare. Din tur är det företag som svarar för lokaltrafiken i Sundsvall och stadsdelarna omkring stan. Som passagerare är det några saker jag uppskattar mer än andra. Komfort ombord, punktlighet, trygghet och att företaget lever upp till pålitlighet. Vill nog lägga till "jämnheten" också då det gäller att prestera sju dagar i veckan och helst också samtliga årstider. Glimtvis når Din tur fram till god servicenivå. Glimtvis är inte bra!

Den som eventuellt sätter ett högt betyg på Din tur bor sannolikt inte i Bredsand. Just Bredsand tror jag Din tur har utsett som sin experimentdestination. Är det så?

Jag trodde jag såg ett framsteg när linje 4 började trafikera Bredsand. Skönt, tänkte många resande som var bosatta i Bredsand tills helgchocken kom då fyran inte orkade ta sig ut till Bredsand längre. Linje 4 lät sig nöjas över helger så snart den ankommit Skönsmon.

Bredsandsborna slussades på helgerna över till linje 120 för att på måndag morgon återigen vara välkomna att resa med stadstrafikens nummer 4. Vid resa med linje 120 finns det ställbara säten utrustade med säkerhetsbälte som på en turistbuss. Kanske inte det mest praktiska för resa på sex kilometer. Har ej heller lyckats lista ut vilka slags vinster det medför med höga trappsteg inne i bussen? För vilken kundkategori är trappstegen framtagna? Fördelar?

Plötsligt kunde man i Sundsvall se en ny linjesträckning som inte någon kände till. Efter ett tag visade det sig att det var en ny linje mellan Bredsand och sjukhuset, linje 122. Fint, tänkte man då. Men det var nog mest ett experiment för stunden? När man frågade Din turs personal, chaufförerna, om lite mer detaljer för 122:an så fick man av en del svar om själva linjesträckningen, men utöver det saknades kunskap. Någon annonsering verkar inte ha förekommit vare sig via tidning eller via anslag på de aktuella busshållplatserna.

Jag får intrycket av att Din tur glömmer bort hela sin grund för sin existens vilket är inget mindre än att Din tur kan existera för att få ge god service till sin kundkrets, passagerarna. Repetera gärna tills det sitter i ryggmärgen!

När jag skulle åka med linje 122 väntade jag vid hållplatsen vid Trädgårdsgatan men ingen 122:a i sikte. Ringde då till Din turs kundtjänst där personalen veckade sina pannor och till slut upplyste om att 122:an är tillfälligt indragen över semesterperioden men att den ska göra come back i augusti. Min fråga då var;

- Blir det sju dagars trafik på 122:an då så man slipper olika tidtabeller och allmänt hoppande mellan stadsbussar och landsortsbussar? frågade jag.

- Det går tyvärr inte att svara på, blir det överraskande svaret.

"Valle"

SVAR DIREKT:

Insändaren beskriver sin upplevelse av att Din turs turlistor och linjer har olika utformning del av året och hur det påverkar möjligheten att resa till och från Bredsand. Din turs trafik är prioriterad för studie- och arbetspendling.

Varje år i december genomförs ett nationellt tidtabellsskifte där alla kollektivtrafikansvariga myndigheter och företag i Sverige fastställer förändringar av tidtabeller för det kommande året. Under sommaren minskar behovet av studie- och arbetspendling. Med anledning av det har Din tur särskilda sommartidtabeller från och med skolavslutningarna i juni fram till skolstart i augusti, då återgår Din tur till normal turtäthet.

Under sommaren 2019 har Din Tur förstärkt trafiken på sträckan Syntesvägen-Bredsands skola-Navet-Sundsvall sjukhus med linje 122, som kör 15 avgångar i vardera riktning under vardagar perioden 17 juni–12 juli och 5–16 augusti. Vi informerade om linje 122 på hemsidan den 10 juni, vi informerade också via push-notis och via vår Facebooksida.

Din tur har under det senaste året tillsammans med berörda aktörer noggrant granskat hur nuvarande kollektivtrafik i Sundsvallsområdet är planerad. Trafikeringen till och från Bredsand har varit en viktig del av den granskningen då många resande i det området berörs. Vår förhoppning är att vi med stöd av resultatet från den genomförda granskningen successivt ska kunna förbättra kollektivtrafiken i Sundsvall.

Hans Fälldin, Din tur

■■ Följ ST Debatt på Facebook