DEBATT: Att bli äldre och sjuklig ska kännas tryggt – Sundsvall borde sikta på "Sveriges bästa äldreboende"

För cirka två år sedan lämnade jag in en motion (förslag) om att inrätta ett demensboende i Sundsvall enligt nederländsk/dansk modell. I senaste kommunfullmäktige blev den avslagen av S, V och C.

Dagen efter jag lämnat in min motion så besökte vi i socialnämnden ett av äldreboendena i vår kommun. På våning två, utan någon som helst möjlighet till utevistelse, låg en demensenhet. Där vandrade två av de inneboende av och an i de långa korridorerna och ryckte i dörrarna. Där och då kändes motionen jag lämnade in dagen innan så rätt, och jag tänkte att "blir jag dement, så låt mig slippa sluta mina dagar så här".

I bland annat Danmark finns en så kallad demensby. Modellen går ut på att huskropparna sitter ihop med inhägnaden av tomten, det vill säga det finns en avgränsad utomhusyta där de boende på demensboendet kan vistas fritt, endast dörrarna på utsidan, mot ytterområdet är svåra att få upp. Miljön är utformad för att främja minnen från förr, med dofter av bekanta blommor, med stigar som leder hem…

Studier av modellen har visat att behovet av lugnande mediciner har minskat, välbefinnandet har ökat, och behovet av extra personal för att "vaka" över oroliga dementa har minskat. Det här är en modell som jag verkligen skulle önska att Sundsvalls kommun skulle anamma.

Efter behandling av min motion i socialnämnden fick vi till en skrivning liknande "i första hand på första plan" till strategin för framtida äldreboenden. Det vill säga att demensboende ska undvikas högre upp än bottenvåningen.

Gott så och ett steg i rätt riktning, men jag nöjer mig inte med det. Att bli äldre och sjuklig i Sundsvall ska kännas tryggt och värdigt. Därför behöver vi tänka nytt och tänka bättre.

Mitt förslag avslogs med motivering att det liknade stordrift, men i huvudbudskapet i mitt förslag fanns inget om stordrift, utan budskapet var nytänk och mångfald.

I Åkersberga finns ett litet privat demensboende där de satte upp pergolasystem mellan husen och medgav frihet i det avgränsade utomhusområdet. Det boendet har fått utmärkelsen "Sveriges bästa äldreboende".

Hur vore det om Sundsvalls kommun skulle ta och sikta på att få utmärkelsen "Sveriges bästa äldreboende". Och i stället för att avslå förslag som kanske inte stöder "så som vi alltid gjort" stödja så som vi borde göra.

Catrin Eliasson (L), ledamot i kommunfullmäktige Sundsvall

■■ Följ ST Debatt på Facebook