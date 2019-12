DEBATT: Bakåtsträvande moderat syn på höghastighetståg – Sverige behöver mer järnväg

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Sverige och världen måste kraftigt minska utsläppen av växthusgaser och minskningarna behöver ske snabbt och vara beständiga.

Idag väljer allt fler människor tåget, men för att det framtida resandet ska vara hållbart behövs kraftfulla investeringar i nya stambanor. Att Moderaterna verkar vilja backa in i framtiden och så tydligt säger nej till höghastighetstågen är beklagligt, om än inte förvånande.

Det är väl känt att dagens järnväg har nått kapacitetstaket. Många tåg blir fullbokade och det händer allt oftare att biljetterna är slut. Godstransporter får svårt att flytta över till järnväg. Spåren är fulla och det går inte att få plats med fler tåg. Kapacitetsproblemen gör det både svårt att hantera störningar och att genomföra nödvändigt underhåll, med förseningar i hela landet som följd.

Svaret på kapacitetsbristen är i grund och botten väldigt enkelt - Sverige behöver mer järnväg.

Det finns en bred samsyn bland både politiker och experter i branschen om att mer järnväg behöver komma på plats. Moderaterna kan inte släppa ratten utan klamrar sig fast vid att elektrifiering skulle lösa alla problem. För den som tar klimatomställningen på allvar är det uppenbart att det inte räcker. Vi måste få till mer energieffektiva transporter och för det behövs ny järnväg.

Tåget är betydligt mer energieffektivt för alla typer av transporter, och de utsläpp som sker när spåren byggs hämtas in under en kort tid av järnvägens livslängd. Enligt Trafikverkets beräkningar kan det ta så kort tid som fyra år innan klimatnyttan överstiger utsläppen under byggtiden. Järnvägen kommer ge klimatnytta under hela sin över hundra år långa livslängd.

Investeringarna i höghastighetsbanorna behövs för klimatet, omställningen och samhällsutvecklingen. Höghastighetståg skapar helt nya förutsättningar för att resa på ett klimatsmart sätt. Det kommer konkurrera ut inrikesflygen i hela södra Sverige och göra det möjligt att flytta godset från farliga tunga lastbilar på landsväg till järnväg. Högre kapacitet ger positiv effekt för tågresandet i hela landet, också i Västernorrland. Det är effektiv klimatpolitik. Precis som Moderaterna efterfrågar behöver vi en klimatpolitik som sänker utsläppen här och nu, men vi behöver också en politik som långsiktigt bygger för en hållbar framtid.

När det kommer till kritan är investeringarna i höghastighetstågen en fråga om politiska värderingar. Ska vi investera för framtiden med modern teknik som vi vet ger resultat, eller ska vi fortsätta vara beroende av vägtransporter och flyg, som aldrig kommer nå samma energieffektivitet, trafiksäkerhet eller klimatnytta som tåget? Ska människor som vill ta ansvar kunna välja en resa utan utsläpp?

För oss gröna är svaret enkelt. Vi vill bygga för framtiden.

Emma Berginger, trafikpolitisk talesperson Miljöpartiet

Karolina Skog, ekonomiskpolitisk talesperson Miljöpartiet

Johanna Simonsson, Miljöpartiet i Sundsvall