DEBATT: Beslutsunderlaget om Allsta skola är otillräckligt – besviken på majoritetens ovilja att diskutera

Till Sundsvalls kommunfullmäktige (KF) den 26/4 skickade Föräldrainitiativet Allsta genom mig in följande fråga:

Anser KF att det är rätt att fatta beslut om nedläggning av en välfungerande skola i Allsta då underlaget till beslut är både missvisande och otillräckligt?

Frågan ställs med anledning av följande:

1. Det finns ingen fullständig beräkning av huruvida en nedläggning leder till en besparing och hur stor besparingen kan tänkas bli vid olika scenarion.

2. Det nämns inte att Klingsta förskola bedriver 5-årsverksamhet på Allsta skola. Båda verksamheterna har positiva synergieffekter och ekonomi att vinna på samarbetet, detta torde påverka den ekonomiska kalkylen märkbart.

3. Elevtapp till friskolor vid nedstängning påverkar barn- och utbildningsförvaltningens ekonomi negativt och nämns inte i underlaget.

4. Det nämns inte att elevunderlaget ökar inför kommande år, vilket också kommer att ge en lägre elevpeng.

5. Den uppskattade kostnaden för investeringar för renovering av skolan redovisas inte utförligt, t ex saknas beskrivningar av hur kostnaderna fördelas över tid.

6. Det nämns inte heller att skolbyggnaden kostar kommunen pengar även om den står tom.

7. Det diskuteras inte vilka konsekvenser en skolnedläggning får för områdets attraktivitet och kommunens förmåga att attrahera och behålla kompetens och invånare.

8. Underlaget tar inte upp effekterna på trafikbelastning och miljö med ökad biltrafik mellan Allsta och centrum.

9. Ingenstans finns en analys hur barnens välmående påverkas med skolbyte och längre resväg. Barnens åsikter har inte heller hörts, vilket bryter mot Barnkonventionen (art 12).

Ordförande för barn- och utbildningsnämnden Lisa Tynnemark (S) valde att inte läsa upp frågan i sin helhet, men svarade ungefär: Majoriteten anser att underlaget de fått är tillräckligt för att fatta beslut. I detta ekonomiska läge måste vi vara beredda att fatta tuffa beslut.

Lisa erbjöd sig att svara mer utförligt via mejl. Jag är glad att du Lisa vill besvara mig via mejl, men jag är besviken över att kärnan av frågan inte besvarades under mötet.

Jag har alltid haft stor tilltro till er politiker, ert mod och driv förbättrar vårt samhälle. Därför är min besvikelse stor över hur forcerat och lättvindigt beslutet togs i nämnden, och hur lite det knapphändiga underlaget ifrågasätts.

Jag är även besviken på majoritetens ovilja att diskutera. Om man på allvar vill ta ansvar för det ekonomiska läget är det viktigt med ett välunderbyggt beslutsunderlag som tål att debatteras. Jag vill gärna veta om du har fått ta del av en uppskattad summa på besparingen? Hur stor är denna?

Jag tycker inte att våra invändningar kan bortförklaras som ”ytterligare ett perspektiv” på en komplex fråga, de borde vara en del av huvudanalysen.

Ett tufft beslut är att våga ifrågasätta och ställa följdfrågor. Att våga ompröva beslut när man ser att underlaget brister, eller misstänker att beslutet inte leder till de effekter man vill uppnå.

Jag ser fram emot svar.

Mari Sjöström

