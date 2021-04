DEBATT: Blivande studenter: Vi har en månad kvar innan betygen sätts – låt oss få gå i skolan

Studenten, den stund vi så länge sett fram emot, är snart här. Vi är alla medvetna om att den kommer att se annorlunda ut även i år. Ingen bal, ingen mösspåtagning, inga studentfester, inget flak och nu inte heller tillgång till partybuss. Inte ens ett traditionellt utspring på den trappa som marknadsförts som början och slutet av tre fantastiska år.

Det är inte skolans fel att världen har drabbats av en pandemi och vi gymnasieelever är inte den grupp i samhället som har drabbats värst, men vi är en grupp som onekligen har drabbats. Vi har fortfarande känslor som vi måste få ge utlopp för och som inte bör förminskas av någon. Efter 13 år av studier, klart att det känns rent ut sagt för jävligt att inte få fira.

Men det är egentligen inte det vi vill lägga vårat fokus på här, eftersom vi är mycket väl medvetna om att det mesta av det inte går att göra något åt. Det som däremot går att göra något åt är hur skolan hanterar situationen för oss som går i årskurs 3. Vi som i år går vårt tredje och sista år på gymnasiet har snart spenderat hälften av vår gymnasietid på distans. Det har inte varit lätt. En del har klarat det bättre än andra, men oavsett vad så har vi alla påverkats.

Att sitta hemma på det sätt vi har gjort har inte bara varit utmanande för vårt psyke och mentala hälsa utan även haft en uppenbar påverkan på våra studier och betyg.

Det är inte lika lätt att prestera på det sätt vi vanligtvis gör i klassrummet. I klassrummen tar lärarna hänsyn till ditt engagemang utöver dina prov och inlämningar. Hur ska man lyckas göra det på samma sätt genom en datorskärm? Hur ska man lyckas behålla motivationen och glädjen uppe när man inte befinner sig i skolans miljö omgiven av elever som alla oavsett ambitionsnivå strävar mot samma sak?

I och med att skolan dessutom informerade om högskoleprov och prövningar för sent, då anmälningarna redan var stängda, har de flesta av oss bara våra betyg att förlita oss på vi ansökning av universitet, jobb eller andra typer av utbildningar.

När skolan väl öppnar upp igen, är det inte vi tredjeklassare som prioriteras. I stället tar man in årskurs 1 och 2. Den 28 maj, om 38 dagar från att det här skrivs, så ska våra betyg vara satta. Vi har cirka en månad kvar av skolan, låt oss då göra det bästa av det. Ge oss de bästa förutsättningarna ni kan få för att vi ska hålla ihop det här hela vägen in i mål. Ge oss den hjälp vi behöver på plats i skolan. Och när vi inte längre har samma behov att vara i skolan, som när våra betyg är satta, ta då in årskurs 1 och 2 och låt dom vara i skolan. Men just nu behöver vi prioriteras.

Vi förstår att den här situationen är ny för oss alla, men vi tror också att för att vi ska ta oss igenom den på ett bättre sätt så krävs en ny nivå av kommunikation och samarbete. Det är dags att någon frågar vad vi faktiskt känner och önskar istället för att fatta beslut över huvudet på oss.

Låt oss gå i skolan den sista tiden vi har kvar! Vi behöver det!

Två frustrerade blivande studenter från Sundsvalls Gymnasium Hedbergska

