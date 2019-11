DEBATT: Bodil Hansson (S): Positivt med många röster om Granloholms utveckling – viktigt att bevara områdets karaktär

I år är det 30 år sedan stadsdelen Granloholm började byggas och det uppmärksammade den lokala socialdemokratiska föreningen på ett möte den 13 november. Föreningen hade bjudit in kommunen, bostadsaktörer och boende till ett samtal om hur det gick till när Granloholm planerades och vilka tankar man har framåt för området.

Många minnen delades under kvällen och som jag uppfattade samtalen var vi som deltog överens om att Granloholm är en stadsdel att vara stolt över. En stadsdel med tillgång till närservice, naturen inpå knuten och en blandad bebyggelse. Det framkom också att det är viktigt att bevara områdets karaktär.

Under kvällen kom det frågor kring Trafikverkets planer på ny dragning av E14 genom Sundsvall, där Trafikverket har presenterat fyra olika alternativ på hur E14 kan dras. Ett av dessa förslag kallas N1 och är i princip detsamma som Hulivägen.

Förslaget har av förståeliga skäl skapat oro hos många boende i området. En oro som det också gavs uttryck för i en insändare i ST den 21 november som är undertecknad av signaturen "Anna, Granloholm".

Under hösten har Trafikverket bjudit in allmänheten till möten för att inhämta synpunkter och svara på frågor om de olika föreslagen. Kommunen har deltagit på dessa möten för att lyssna in. De svar som vi har lämnat då och som jag också berättade om på mötet i Granloholm är att kommunen ännu inte har tagit ställning för vilket av de fyra alternativen som vi ställer oss bakom. Innan vi gör det behövs ytterligare utredningar och underlag.

När Trafikverket i början av 2020 presenterar en samrådshandling kommer kommunen att titta vidare på de föreslagna alternativen. Vi kommer också att väga in hur väl alternativen går att kombinera med de mål vi har i översiktsplaneringen av Sundsvalls långsiktiga utveckling.

På mötet den 13 november berättade företrädare för Granloholms Socialdemokratiska förening att även föreningen kommer att skriva ett yttrande till Trafikverket.

Det är positivt att många engagerar sig i den framtida utformningen för E14. Olika perspektiv och intressen behöver synliggöras inför Trafikverkets ställningstagande. Kontakta därför gärna den Socialdemokratiska föreningen och lämna era synpunkter.

Anna från Granloholm avslutar sin insändare med att fråga om nuvarande politiker och tjänstemän tänker rasera den ursprungliga idén och möjligheten till att fortsätta utveckla Sundsvall. Svaret på den frågan är nej. Vi tycker det är viktigt att bevara områdets karaktär och just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan som sträcker sig fram till 2040.

Vi kommer i det arbetet bjuda in till dialog för att tillsammans forma tankar och idéer på hur vi utvecklar Granloholm.

Bodil Hansson (S), vice ordförande i kommunstyrelsen

