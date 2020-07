DEBATT: Boende och personal lider i värmen – installera luftkonditionering på alla äldreboenden

Mina föräldrar bor på Kristinelunds äldreboende, där jag ser hur både personal och boende lider i värmen. Varför är det så svårt att få till luftkonditionering på äldreboenden?

Då menar jag inte att det endast ska finnas AC i dagrummen. Tänk dig som gammal och sjuk att behöva sova i ett rum som har en värme på över 30 grader.

På ena sidan av huset gassar solen in under förmiddagen och på andra sidan gassar solen in i rummen hela eftermiddagen, detta är inte värdigt för våra äldre. Skulle du vilja sova i ett sådant rum? Då kanske du ändå klarar dig själv och kan gå och ta ett glas vatten när du blir törstig, detta kan inte en person som är dement göra själv, utan är beroende av hjälp från personalen.

Tänk dig själv om du ska utföra ditt arbete i denna hetta. Våra gamla sjuka behöver fortfarande hjälp även om det är 30 grader varmt. Arbetar man på kontor är det en självklarhet att det ska finnas AC. Varför är det inte lika självklart för den personal som arbetar med gamla och sjuka personer?

Varför ska personal som arbetar på äldreboenden behöva utstå att arbeta i över 30 graders värme? De gör sitt yttersta för att ta hand om våra äldre, de kämpar med värmen och på detta har vi coronasmittan som gör att personalen måste bära visir för att skydda de gamla och sköra.

Alla vet att det kommer perioder med värmebölja varje sommar. Varför tar inte kommunen sitt ansvar och installerar luftkonditionering på alla äldreboenden under övrig tid under året, så att det blir en dräglig miljö både för de som arbetar och våra gamla som bor där när hettan åter kommer?

Att det kostar pengar det vet jag, men nu är det hög tid att börja prioritera denna grupp i samhället.

Stort tack till er som gör ert yttersta för att ta hand om våra gamla och sjuka anhöriga. Ni gör ett fantastiskt arbete!

Annette Jonsson

