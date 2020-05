DEBATT: Coronan hotar den lokala kulturen – finns det något kvar när pandemin är över?

Som ordförande i Sundsvalls Konstförening och 70-plussare oroas jag över vad som finns kvar av det lokala kulturutbudet när pandemin är över.

Konstföreningen får ett bidrag på 55 000 kronor av Sundsvalls kommun för 2020. För det ordnar vi 8-9 konstutställningar under året. Utställningar som besöks av drygt 2000 personer, ofta med ett stort konstintresse. Det senaste året har vi märkt ett ökat intresse från personer under 40 års ålder. Unga familjer med barn som kommer, stannar länge, umgås i ett slags" after work" och bildar sig i konstens värld. Det känns hoppfullt.

Konstutställningar kräver lokaler. Sundsvalls konstförening hyr en lokal i Sundsvalls Stenstad. Det är den enskilt största kostnaden, men utan lokal kan vi inte visa konst. Så enkelt är det. Och utan lokaler, gallerier, kan konstnärerna inte visa sin konst och därmed faller en stor del av deras inkomstmöjligheter.

Nu ligger utställningsverksamheten nere. Utställningar har flyttats framåt och förhoppningsvis skall den dag komma, måhända i höst, då vi kan starta verksamheten igen.

Regeringen har dessa dagar släppt miljontals kronor till stöd för att kulturen skall kunna överleva. Men när jag undersökt möjligheterna att få del av Kulturrådets pengar visar det sig att ideella allmänna konstföreningar i stort sett faller utanför. Där finns ingen möjlighet att få ersättning för den i särklass största utgiftsposten, hyran. Och för den som till äventyrs söker ett bidrag för en tågresande konstnär vars resa ställts in så väntar en 12-sidig blankett på ideellt arbete.

Regeringen har också meddelat att det går att få ersättning för lokalkostnader för den som driver galleri. Men vid en närmare kontroll visar det sig att Sundsvalls Konstförening som får ett kommunalt bidrag därmed diskvalificerats för stödet.

Två stöd till kulturen där ideella föreningar kammar noll.

Så under fredagen presenterar kulturministern ett nytt stöd. 319 fräscha miljoner till kulturen. Men när man tar del av listan så finns det med undantag av Röhsska museet i Göteborg inga verksamheter utanför Stockholm som får del av dessa pengar.

Allt följer ett mönster. Kulturen utanför Stockholm finns inte. Tidigare hade Statens Konstråd uppköpare i Norrland. Idag finns alla i Stockholm, de besöker mycket sällan landsorten. Och i samtal med Statens Kulturråd fick jag veta att man värnar om kulturen i glesbygd. Dit hör tydligen Sundsvall som ändå kammar noll.

Det jag och många andra ideellt arbetande inom kulturområdet fruktar är att det inte kommer att finnas så många konst- och andra kulturföreningar kvar efter coronakrisen. Många kanske inte bryr sig. Men de politiker och tjänstemän som betonar kulturlivets betydelse som folkbildare kanske borde ta sig en funderare på om de många 70-plussare som idag utgör kärnan i dessa verksamheter är tillbaka i selen när pandemin blåst över.

Börje Alström, ordförande i Sundsvalls Konstförening