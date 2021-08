DEBATT: De äldres tillvaro verkar mindre viktig än en "budget i balans"

Angående S-majoritetens debattinlägg i ST 15/7.

Bra att ni i majoriteten är "trygga i att ni är på rätt väg" och att besparingsbesluten har gett resultat. Det är det enda man som medborgare och S-väljare hör om från er politiker. Det viktigaste för er är "budget i balans". Hur verksamheterna fungerar verkar mindre intressant, till exempel hur tillvaron ser ut för de som bor på demensboenden.

Jag röstade på S i valet för att försäkra mig om en solidarisk politik med vård, skola och omsorg som prioritet. Ändå nås jag som anhörig hela tiden av rapporter om att äldre dementa inte får den stimulans och tid utomhus som de har rätt till. Man har en nattpersonal på 12-14 dementa, hur det nu ens är möjligt med tanke på att många dementa är oroliga nattetid. Man måste lägga de boende tidigt på grund av personalbrist och anhöriga känner sig tvungna att vara på boendet varje dag. Att få vistas utomhus är för vissa en omöjlighet. Är det så vi ska behandla våra äldre? Är det värdigt? Det var inte det jag röstade för och det är så upprörande att äldrevården inte får mer pengar!

Ni har nyligen tillsatt en ny chef vars viktigaste uppgift verkar vara att göra fler nedskärningar. När verksamheten redan går på knäna och liknar förvaring mer än en värdig tillvaro. Var ska det sluta om ni ska spara ännu mer? För det är vad som gömmer sig bakom en "budget i balans". Det är alltid någon som får betala för era nedskärningar, i detta fall äldre och sköra utan möjlighet att själva säga ifrån.

Hur mycket skattepengar har inte de som i dag bor på demensboendet betalat in till stat och kommun under sina yrkesliv? De har byggt vårt land och nu när de behöver hjälp så sparar kommunen in på just dem. Det är inte etiskt försvarbart att genomföra besparingar och fokusera på budget i balans inom äldrevården. Här ska det goda livet råda och behoven styra. Ångrar bittert att jag röstade på S. Om pengar saknas, återgå till klassisk S-politik och höj skatterna. Bli det välfärdsparti ni en gång var och sluta spara in på samhällets svagaste!

En stor eloge till personalen på våra äldreboenden som under dåliga förutsättningar gör sitt bästa för de boende.

Anhörig

