DEBATT: Det behövs ett räddningspaket för ungdomsjobben

Coronapandemin dominerar nyhetsflödena likväl som samtalen kring middagsbordet. Det är en självklarhet att det är så – vi studerar och arbetar hemifrån, våra vanor har bytts ut och vi ringer våra far- och morföräldrar som är i en av riskgrupperna.

När vi alla drar vårt strå till stacken för att minska smittspridningen av viruset blir resultatet att landets ekonomi får sig en rejäl törn, men framför allt att många företagare där ute står utan intäkter. Utan pengar in i kassan riskerar de konkurser. Detta märks främst i besöksnäringen och restaurangbranschen. Det är också här många ungdomar får sin första fot in på arbetsmarknaden. Under våren brukar samtal hos unga kretsa kring semester, sommarjobb eller vad man vill göra efter studenten. Den här våren funderas det istället på om extrajobbet kommer finnas kvar eller vad händer om varsel blir verklighet på arbetsplatsen?

Vi i Moderata ungdomsförbundet går därför fram med tre politiska förslag för att rädda jobb i restaurang- och besöksnäringen i Sverige och i Västernorrland:

1. Ta bort arbetsgivaravgiften. För att minska personalkostnaderna vill vi att arbetsgivaravgiften slopas för alla anställda under april och maj. Det innebär en kostnadsminskning med i snitt 11 000 kronor per anställd och månad och skulle göra stor skillnad för företagen och rädda många jobb för ungdomar.

2. Avskaffa skatten på dricks. Många medborgare försöker just nu stödhandla på restauranger och kaféer genom exempelvis take-away, och givet att man vet att besöksnäringen går på knäna känner många ett solidariskt ansvar. Gåvoskatten är redan avskaffad och givet att många timanställda nu kanske inte ens har råd med mat på bordet till slutet av månaden är tidpunkten inne för att även ta bort skatten på dricks.

3. Utöka rut-avdraget. Rut-avdraget borde i dessa tider även innefatta leveranser av mat. Idag kan an göra avdrag för flytthjälp, det borde inte vara svårt att se till att avdraget även innefattar hemleveranser av mat. Det är också ett kreativt sätt att se till att företag får intäkter även coronakrisen.

De åtgärder som regeringen har presenterat är på det stora hela bra, det företagspaket som Moderaterna har lanserat är också välgrundat men det kommer behövas insatser för att rädda ungdomsjobben. Annars riskerar en hel generation att hamna utanför arbetsmarknaden.

Benjamin Dousa, förbundsordförande MUF

Oskar Brusell, distriktsordförande MUF Västernorrland

Julia Jäger, ordförande MUF Örnsköldsvik

Olle Mattsson, ordförande MUF Härnösand

Charlie Hederberg, Moderat skolungdom Västernorrland

