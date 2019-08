DEBATT: Det går inte att spara sig ur denna "kris", Timrå kommun!

Med anledning av Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande i Timrå, insändare "Prekärt ekonomiskt läge tvingar oss sluta med fri kollektivtrafik för barn och ungdomar" som publicerades den 7 augusti.

Ett långt inlägg, men det saknas något som säkert många vill ha svar på. Hur kan Timrå kommuns ekonomi så totalt ha "havererat"?

När det är ebb i kassan för privata så är det "skuldrådgivning" som rekommenderas. Varför inte ta in ekonomiskt sakkunniga så Timrå kommun får en möjlighet att på sikt komma på "grön kvist"? Det är ingen skam i det, utan det vore att ta just ansvar!

60 miljoner är inte direkt småpengar och väntade 40 miljoner för innevarande år... det är skrämmande.

Naturligtvis går det inte att med "osthyvel" skära och förändra, utan nu krävs krafttag och sannolikt obekväma beslut. Det går inte att spara sig ur denna "kris"! Inte ens genom att gå ihop med Sundsvall, för där är det väl inga glada siffror heller?

Att prata om att prioritera barn och ungdomar. Det sticker i ögonen på mig. Skall inte alla kommunmedborgare behandlas lika? Vårdnadshavare till denna kategori skall väl inte prioriteras före kommunens äldre?

Seniorkort verkar inte intressant för Timrå, men just där skulle det gå att göra en vinst. Färdtjänstkostnader skulle minska, då färdtjänstberättigade har rätt att fritt ta med en medhjälpare på bussen. Skulle vara bättre många gånger med bussresa med medhjälpare än att behöva lita till en chaufför som tyvärr inte alltid förstår att det kan behövas lite hjälp.

Föräldrar har väl råd att betala sina barns resor! Ja, det är nog säkert pinsamt för kommunen att redovisa hur en eventuell ökning sett ut vad gäller försörjningsstöd och minskade statsbidrag?

Det kan väl aldrig vara rätt att regera under S-flagg men inte under egen tagen budget? Väljarsvek! Varenda skattekrona som går att få in skall in i kommunens kassa och då gäller det att få samtliga kommuninvånare att inse sitt eget ansvar att försöka försörja sig själv! På ren svenska "rätta mun efter matsäcken"!

"Avflyttad Timråbo"

■■ Följ ST Debatt på Facebook