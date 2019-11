DEBATT: En filmfond är en ekonomisk och kulturell plusaffär för länet: Det är dags för beslut

Att som kommun eller region investera offentliga medel i filmproduktion är en god affär. Detta är ett väldokumenterat faktum med belysande exempel i Västra Götaland, Norrbotten och Skåne, där regionala filmfonder etablerats. Återkommande rapporter visar att en investerad krona ger 3–4 kronor tillbaka till regionen i form av spenderade medel. Förutom att skapa sysselsättning, nya företag och marknadsföring av regionen, har en filmfond även gynnsamma sidoeffekter på andra näringar. Filmbranschen och en ökad filmproduktion lockar unga att flytta in, stärker identiteten hos länsinvånarna och skapar stolthet. En filmfond skulle helt enkelt stärka Sundsvalls och Västernorrlands attraktivitet.

Investeringar i film- och tv-produktion har egenskapen att kunna dra till sig andra investeringar.

Frågan om en filmfond är mera aktuell än någonsin. I nuläget ser vi en global expansion i produktionen av film- och tv-drama. Med streamingtjänster som Netflix, HBO och Viaplay är volymen för filmproduktion större än någonsin. I en nyligen publicerad rapport av Olsberg SPI på uppdrag av Film i Väst förutspås denna expansion att fortsätta. Den region eller kommun som idag väljer att investera medel i film- och tv-produktion står därmed inför möjligheten att ta del av en mycket gynnsam utveckling.

Vi har all förståelse för att det i en tid när kommuner går med underskott, när det finns stora behov inom skola, vård och omsorg, att man som politiker tvekar inför frågan om att investera i en filmfond. Men detta ska inte ses som en utgift, utan just som en investering. För investeringar i film- och tv-produktion har just egenskapen att kunna dra till sig andra investeringar. Det är en ekonomisk och en kulturell plusaffär.

Vi, som filmarbetare i Sundsvall och Västernorrland, vill därför uppmana politiker i vår region och i våra kommuner att skyndsamt hantera frågan. Under tiden beslutet processas så riskerar investeringar som gjorts med offentliga medel, men även de investeringar som har gjorts i egna företag och projekt, att devalveras. Det innebär inte bara en svagare bransch, utan även en risk att missa intressanta projekt, som skulle innebära arbetstillfällen och intäkter till regionen. Tiden är inne för ett beslut.

Måns Berthas, regissör, Jörgen Andersson, producent, Petra Berggren, producent, Kjell Åhlund, producent, Inga Kempe, regissör, Elina Sahlin, manusförfattare, Maria Forslin, regissör, Joakim Nyström, fotograf, Jörgen Bodesand, filmmakare, Tor Karlsson, filmarbetare, Liv Ålund, filmarbetare, Frida Kainu, filmarbetare, Jon Lindroth, fotograf