DEBATT: Fel med gratis förskola – barnomsorgsavgiften bör inkomstbaseras

De ständigt återkommande orden man får höra i mitt yrke som förskolepedagog är att vi måste spara! Denna gång är summan så stor som 300 miljoner kronor, vilket dock inte bara gäller förskola/skola utan hela Sundsvall. Men ändå…

Jag kan bara prata för yrkesgrupperna förskollärare och barnskötare som idag vänder ut och in på sig för att få verksamheten att gå ihop. Vi ändrar och modellerar om våra scheman om någon kollega är borta och hjälper varandra över avdelningarna för att i det längsta undgå att behöva ta in vikarie, vi bidrar med saker till verksamheten hemifrån för vi vet att vi inte har råd att köpa in. Jättefel! Jag vet! Men det är så vi gör. För ekonomins skull. Och ändå går vi minus...

Tala om vad vi kan spara in på utan att det ska drabba verksamheten, barnen och oss pedagoger!?!

Barn som är mellan tre och fem år har idag rätt till avgiftsfri förskoleplats 15 timmar per vecka, från höstterminen det år barnet fyller tre år.

Hur kan det vara gratis när det är en verksamhet som går på knäna?

Övriga barn följer maxtaxan när det gäller förskoleavgiften, vilken man idag kommer upp i väldigt snabbt, åtminstone om man är två föräldrar.

Det betyder att det idag, utifrån vad barnet får på förskolan, är oerhört billigt att ha sina barn där. Det rimmar jätteilla i min värld. Varför inte inkomstbasera barnomsorgsavgiften istället? Det skulle väl ändå hjälpa upp ekonomin en del..?

När ska ni politiker börja tänka långsiktigt? Tänk om och tänk rätt!

Pedagog, tillika skyddsombud i Sundsvall

