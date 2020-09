DEBATT: Fo(C)us på regionpolitikens innehåll i stället för politi(S)kt käbbel, tack!

Med anledning av insändaren "En opposition utan ansvar i Region Västernorrland".

Roger Johansson och Birgith Johansson, gruppledare för Socialdemokraterna i Region Västernorrland är både osakliga och inte särskilt konstruktiva i sitt debattinlägg som framför allt ägnas åt att kritisera Centerpartiets agerande i regionpolitiken.

Vi får se det mest som en rädsla från de "stora" socialdemokratiska partiet för oss i Centerpartiet och den politik som vi driver i enighet för en nära vård i hela Västernorrland och vår målsättning att leda en ny politisk majoritet i Region Västernorrland senast efter nästa val. Eller kanske som en frustration över den nuvarande S-ledda politiska majoritetens (S, M, L) tillkortakommanden i regionen.

Nog om detta och så till själva sakfrågan, som borde var i fokus istället för politiskt käbbel.

Specialistvården i Region Västernorrland har ett mycket svårt ekonomiskt läge. Vi vill därför klargöra att även Centerpartiet som oppositionsparti i regionen har ett ansvar att hantera detta gentemot Västernorrlands skattebetalare.

Region Västernorrland står precis inför införandet av en ny hälso- och sjukvårdsorganisation, med ambitionen att stärka den nära vården i Västernorrland och med ett särskilt fokus på äldre, multisjuka och kroniker genom inrättande av olika närsjukvårdsområden i länet, vilket även stärker det lokala ledarskapet.

Vår mening är därför att flera av de utbudsförändringar som nu föreslås av förvaltningen gällande kostnadsreducerande åtgärder inom specialistvården går direkt på tvären mot en utvecklad nära vård i hela Västernorrland.

Centerpartiet har därför redan sagt nej till en nedläggning av specialistvårdens mottagningsverksamhet i Härnösand. Nej till en nedläggning av läkarmottagning öron-näsa-hals vid sjukhusen i Sollefteå och Örnsköldsvik. Nej till en avveckling av kvarvarande kirurgi vid sjukhuset i Sollefteå. Nej till att avveckla operationsverksamheten inom ortopedi (planerad vård) vid sjukhuset i Örnsköldsvik och med detta en neddragning av 21 vårdplatser vid sjukhuset. Samt nej till en neddragning av 13 vårdplatser inom psykiatrin i länet.

När det gäller övriga förslag från förvaltningen gällande avveckling av vårdplatser och verksamheter vid Västernorrlands tre sjukhus så krävs fördjupade analyser, närmare beskrivningar av konsekvenserna ur ett styrkortsperspektiv samt arbetsmiljö-, risk- och patientsäkerhetsanalyser innan vi är beredda att ta ställning till dessa.

Vi står dock bakom förslaget om en fortsatt uppbyggnad av Cancercentrum vid sjukhuset i Sundsvall.

Avslutningsvis vill vi betona vikten av ett större fokus av politiken i regionen på specialistvårdens produktivitet och effektivitet samt en hållbar bemanning och att dessa frågor inte ensidigt överlämnas till förvaltningsledningen att bemästra.

Det är en fråga om regeringsduglighet, Roger Johansson (S) och Birgith Johansson (S)

Jonny Lundin (C), Härnösand, oppositionsråd, Roger Byström (C), Örnsköldsvik, gruppledare och Sanna Jonsson (C), Sundsvall, vice gruppledare i Region Västernorrland

