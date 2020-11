DEBATT: Förskolepersonal förtjänar att hyllas – inte bli utskälld när snoriga barn skickas hem

Först och främst vill jag börja med att ge en eloge till all personal i förskola, skola och fritidsverksamhet, en grupp som ofta glöms bort i nuläget. Vårdpersonalen är värd allt guld i världen men det är även ovan nämnda personalgrupper som trots pandemin inte kan jobba hemifrån utan lotsar och undervisar våra barn och ungdomar barn och ungdomar varje dag.

Tack för det jobb ni gör och för att ni finns.

Jag blir förskräckt av att läsa om alla utskällningar som förskolepersonal får ta emot av föräldrar för att deras snoriga barn blir hemskickade.

Kom igen nu, vi är mitt i en pandemi och de gör bara sitt jobb och tar ansvar. Ett ansvar som helt ärligt ni vårdnadshavare borde ta. Det är andra förhållningssätt som gäller, och alla förväntas följa dessa.

Jag har självklart förståelse för språkförbistringar som kan ställa till det i förmågan att ta till sig den information som går ut – men helt ärligt verkar det inte vara problemet. Utan snarare att det egna jobbet eller någonting annat är viktigare.

Det är allas skyldighet att se till så att vi bromsar smittspridningen – ska det vara så himla svårt att förstå?

Jag tycker inte heller det är kul att vabba var och varannan vecka, men just nu krävs det. Håll i, håll ut. Och tänk för sjutton på de som sliter och anpassar för att just dessa samhällsviktiga funktioner ska fungera under rådande omständigheter.

Till alla er som anser att ni står över Folkhälsomyndighetens riktlinjer – skäms på er och skärp er.

Kom igen nu föräldrar och vårdnadshavare, för att förskola, skola och fritidsverksamhet ska kunna bedriva sin verksamhet under denna tid krävs det att vi gemensamt tar ansvar. Och visar respekt för de människor som varje dag undervisar, lotsar och tar hand om våra barn och ungdomar. Utan tjafs.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till de fantastiska pedagogerna på Kovlands förskola för all hjälp och det otroliga stöd vi fått. Samt till förskolechefen som sett till så att vårt barn får det extra stöd hen behöver. Som förälder till ett barn i behov av just det här extra stödet är det som den bästa presenten att inte behöva stånga sig blodig för att få hjälp och förståelse som behövs.

Samantha

