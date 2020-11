DEBATT: Försumbar vinst att höja seniorkortet för bussresor

I flera artiklar i Sundsvalls Tidning har synpunkter framförts på behovet av ett dyrare busskort för oss seniorer.

Vi pensionärsorganisationer har cirka 9 000 medlemmar i Sundsvall.

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) har i total enighet framhållit det olyckliga i att fördyra kortet. Förslaget innebär drastiskt försämrade möjligheter för en grupp medborgare som redan nu har det svårt att till ett rimligt pris förflytta sig inom kommunen. Inte heller löser ett dyrare seniorkort underskottet för kollektivtrafiken.

Hans Forsberg (C), ordförande i service- och förvaltningsutskottet, har flera gånger hänvisat till att priset varit oförändrat sedan 2012 och hävdar att kollektivtrafiken går med kraftigt underskott och därav nödvändigheten av en prisjustering för 2021.

Under 2020 har det sålts cirka 4 500 busskort till seniorer. En höjning av busspriset från 100 till 175 kronor per månad gör att man får in cirka 3,7 miljoner kronor per år förutsatt att minst lika många köper busskortet.

Vår beräkning visar att en prisökning på 75 procent troligen kan leda till att så många som 20 procent avstår från att köpa kortet. Vinsten för kollektivtrafiken är försumbar för kommunen.

En viktigare invändning mot förslaget är kommunens ovilja att med ringa medel underlätta seniorernas vardag.

Det finns välbeställda seniorer, men den övervägande majoriteten lever under mer modesta villkor och 18 procent beskrivs till och med som "fattigpensionärer" enligt EU:s normer. Dessa grupper finns i Sundsvall.

Som vi påpekat kommer många äldre att avstå från att köpa kortet. Då denna grupp oftast saknar bil så begränsas deras möjlighet till kontakt med barn, barnbarn, vänner, etcetera. Deras tillvaro kommer att präglas av än mer ensamhet, vilket är ett välkänt och växande samhällsproblem.

KPR har pekat på att kommunen bör se över sin administration. Vi har efterlyst en bättre kostnadsuppföljning och utvärdering av kommunala verksamheter. Ett annat område vi pekat på är alla tomma eller bristfälligt utnyttjade lokaler inom kommunen.

Vi ser en höjning av busskortet för seniorer som ett mycket dåligt förslag där nackdelarna vida överstiger de blygsamma vinster som kommunen kan göra. Att som Hans Forsberg lyfta fram en höjning av priset för busskort för seniorer som en viktig del i lösningen av kommunens totala underskott framstår som direkt enfaldigt.

Till politiken i Sundsvall – tänk om och besluta rätt. Billiga och bra bussförbindelser behövs inte bara för oss seniorer utan till alla kommunmedborgare.

De politiska partierna sa vid senaste valet att man ska satsa på barn och äldre!

Vi som står bakom denna insändare företräder seniorerna i Sundsvall och är ordföranden inom PRO (Pensionärernas Riksorganisation) och SPF (Sveriges Pensionärsförbund).

Kjell Olofsson, PRO, vice ordförande Kommunala Pensionärsrådet

Lars Brandhammar, SPF, Freja

