DEBATT: Friskolor kan orsaka nedläggning av kommunala skolor

En orsak till att mindre kommunala skolor läggs ner är minskade intäkter till verksamheten.

Friskolorna är ett alternativ som möjligen har skapat nedläggning av kommunala skolor. Friskolorna finansieras av skattemedel och dessa är vinstdrivande.

Ett exempel: En skolpeng för grundskolan är cirka 100 000 kr per år för varje elev. Om kommunen har exempelvis 100 miljoner bara för skolpengen per elev så minskas den med 100 000 kr per år för varje elev som väljer friskola.

Det innebär att den kommunala skolans intäkter minskar i samma takt, men kostnaderna ökar inte i motsvarande mån!

Björn Jonasson

