DEBATT: Gott nytt år – även till Nackstaborna?

Nacksta Hälsocentral hotas av nedläggning. Detta trots att den ligger i ett område där många har lägre inkomst än genomsnittet, 46 procent har utländsk bakgrund, barnfamiljer med många barn, ett stort äldreboende och flera seniorboenden. Alltså ett område, där det borde satsas på primärvården. Ändå planerar primärvårdsledningen för motsatsen – bort med HC!

Vad tycker den styrande majoriteten i Sundsvall kommun? Inte ett ord har vi hört från någon. Enligt dess mål och resursplan är en av huvudprioriteringarna att ”utjämna skillnader i levnadsvillkor bland Sundsvallsborna”. Vidare ”Vi vet att skillnader i levnadsvillkor förekommer idag beroende på bland annat om du är man eller kvinna, vilket bostadsområde eller del av kommunen du bor i eller vilken skola du går på. Det kan vi inte acceptera. Därför vill vi att hela kommunorganisationen bidrar aktivt för att utjämna sociala skillnader i levnadsvillkor mellan Sundsvallsborna.”

För att uppnå kommunens vackra mål borde det följaktligen vara en självklarhet med ett utökat och nära samarbete mellan region och kommun. Ett sånt samarbete var också planerat mellan Socialtjänsten och HC, men har nu lagts på is då framtiden för HC är hotad.

Primärvårdsledningen verkar mest ägna sig åt att knacka in spikar i kistan vad gäller fortsatt överlevnad för HC. Nyligen drogs en distriktsskötersketjänst in trots att personalen har en ytterligt pressad arbetssituation och dagligen får jobba på gränsen av sin förmåga för att hinna ta emot vårdsökande både per telefon och via fysiska besök. Eftersom det ofta finns språksvårigheter vid kontakten med de vårdsökande och tolk måste anlitas, så tar besöken självfallet längre tid än ”vanligt”. Lunchtiden för personalen blir knapp, man kan behöva stänga telefonen för att ta hand om folk som droppar in, stressen tär på alla. Ändå värnar personalen om sin arbetsplats, då man inser dess stora betydelse för de boende i området.

Hur rimmar en nedläggning med en ”god och nära vård”, som regeringen vill satsa på? Var ska Nackstaborna söka vård om HC läggs ned? Att hänvisa till den privata VC i området är ett hån mot de många som anser att skattepengar ska satsas i offentligt driven vård och inte gå till privata vinster. Att kratta manegen för en privat ”entreprenör”, St Olofs VC, är rena sveket från regionen!

Vad blev det av det ytterligare dialogmöte, som så högtidligt utlovades vid primärvårdsdirektör Anna-Lena Lundbergs med flera tidigare möte med Nackstaborna?

En torftig, snabbt genomförd utredning ligger till grund för förslagen om nedskärningar inom regionens primärvård. Den borde förkastas och göras om i nära samarbete med personal på respektive ort där verksamheten är hotad! Hittills har ett enda vettigt beslut tagits i denna härva: att behålla Stöde HC. Nackstaborna fortsätter engagera sig för sin HC. Drygt 3000 namn har hittills samlats in till stöd för HC och den 11 januari blir det stödkonsert med många frivilliga krafter!

Jakob Lejon, Agneta Lindström, Eva Rudström, Roger Sjöström, aktiva i Nätverket Rädda Nacksta Häsocentral

