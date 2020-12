DEBATT: Hans Selling: Rätt att stötta föreningar i coronatider – elitfotbollen är viktig för kommunen och samhället

Med anledning av insändaren "Är elitidrott ett kommunalt ansvar i Sundsvall?" i ST 12/12.

Signaturen "Idrottsintresserad" har nog inte förstått vad det handlar om eller hur verkligheten ser ut.

Revisions- och rådgivningsföretaget EY (Ernst & Young) har titta på vad elitfotbollen bidrar till samhället – och det är hela 775 miljoner kronor i minskade samhällskostnader, samtidigt som bara de allsvenska lagen betalar mer än 500 miljoner skatter varje år.

Bara GIF Sundsvall betalar till Sundsvalls kommun i hyror och skatter 6,9 miljoner årligen. Räknar vi även in landstingsskatt och statlig skatt betalar vi cirka 15 miljoner kronor per år. Vi har i år från kommunen fått 1 650 000 kr samt från regeringens paket cirka 1,7 miljoner kr.

Vi är som du ser inte tärande, utan tvärtom närande, för kommunen och samhället i stort.

Samtidigt bedriver vi en verksamhet som arbetar för en bättre integration, att få ungdomar som förlorat hoppet, är skoltrötta, långtidsarbetslösa, psykisk ohälsa funktionshinder, att komma in i en gemenskap in i samhället som enligt nationalekonomen Ingvar Nilsson ger en samhällsbesparing om sex miljoner kr per räddad individ.

Skulle GiF:s arbete bidra till att rädda sex unga människor gör det en samhällsvinst om hela 34 miljoner kronor per år.

Så svaret på din fråga är att det samhällsekonomiskt är helt rätt av kommunen att se till så föreningslivet får de resurser som nu behövs i dessa coronatider för att vi ska kunna fortsätta vårt viktiga arbete, där även elitfotbollen är viktig för identiteten och varumärket GIF/Sundsvall.

Hans Selling, styrelseordförande GIF Sundsvall

