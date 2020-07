DEBATT: Helt oacceptabelt att familjer tvingas flytta med så kort varsel

När ska Migrationsverkets handläggare förstå att man arbetar med människor?

Att man, även om man är flykting och ”nyanländ” (hur kan man kallas nyanländ när man bott här i fem år?), har rätt att bli behandlad med hänsyn och bemötas med respekt – inte minst med tanke på vad de redan har gått igenom före och under flykten – ja för all del även under tiden i Sverige.

Nu ser vi återigen, på nära håll, att det inte är mycket bevänt med vare sig hänsyn eller respekt. Även vi svenskar som engagerar oss i dessa människor bemöts ofta på ett sätt som inte är acceptabelt. Men vi är väl bara till besvär, enligt handläggarna på Migrationsverket.

Märkligt är att handläggare inte drar sig för att lämna både ofullständig och ibland ren felaktig information. Innan jag kom i kontakt med Migrationsverket inbillade jag mig att det inte var tillåtet för en myndighetsperson att göra så, men jag har fått ändra min uppfattning – det är tydligen helt ok.

Efter att ha varit med om flera förflyttningar av familjer inom och från vårt område till andra delar av landet (dessa familjer har fått uppehållstillstånd och det är ju i alla fall positivt), så står vi nu inför en stor omflyttning från Ånge (17 familjer) och Stöde (cirka 10 familjer), till andra boenden i främst Dalarna och Hälsingland.

Familjerna har bott här i 3–5 år. Nu ska de med kort varsel och ofullständig information packa alla sina tillhörigheter i två säckar – ja egentligen tre eftersom de fick tillstånd för en extra säck för sängutrustning och husgeråd också. En TV räknas som ett kolli. Inte ens barnens cyklar får tas med. Det är som att fly på nytt, även om Migrationsverket i all sin förträfflighet åtminstone står för transporten – människorna slipper gå.

Vid något tillfälle har jag haft synpunkter på åtgärder och frågat var jag kan överklaga ett beslut om flytt. Svaret: ”Det spelar ingen roll, vi gör i alla fall som vi vill”. Tala om brist på lyhördhet och empati – här handlade det om en familj med sjuka barn.

Vid ett annat tillfälle krävdes att en familj med små barn skulle tömma lägenheten på natten för att kunna åka med med ett tåg klockan sex söderut. Bara för att ankomsttiden, klockan tolv, skulle passa personalen på mottagande kommun. Det fanns gott om tåg som gick senare.

Jag kan ha förståelse för att människor måste flytta. Även om det förefaller dumt att rycka upp människor från bostad, kontakter och goda vänner – det är svårt nog ändå att bli integrerade i vårt samhälle. Men så abrupt och okänsligt som det ofta görs nu är fullständigt oacceptabelt.

Du och jag skulle knappast acceptera att en myndighet ger oss någon veckas varsel för att packa ihop det viktigaste i två säckar och sedan flytta till någon ny, okänd plats. Inte för att få jobb eller utbildning, utan bara för att myndigheten bestämt sig.

Det ryktas att Sundsvall härnäst står på tur för samma stora flytt. Förmodligen med samma korta varsel och bristande information.

Men varför bry sig? Det är ju bara fråga om flyktingar.

Per-Erik Hedman

